Marathón vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver el clásico que podría definir al primer finalista del Clausura 2026

Este viernes 15 de mayo podría definirse el primer gran finalista del torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional cuando se dispute el juego entre Marathón y Olimpia, correspondiente al grupo A que tiene como líder a los melenudos.
Los dirigidos por Eduardo Espinel necesitan ganar para garantizar su boleto a la gran final, pero enfrente tendrán a un aguerrido equipo de Pablo Lavallén que quiere mantener vigente la posibilidad hasta el último partido.
ver también
Javier López en alerta: Qué necesita Motagua en el Grupo B para clasificar a la final del Clausura 2026 en Honduras
Olimpia viene de derrotar 3-2 al Real España de Jeaustin Campos, lo que les da el impulso ganador para salir en defensa de su bicampeonato y seguir escribiendo su historia en el fútbol hondureño.
Por su parte, Marathón en su último juego en las triangulares cayó 2-0 ante el Olimpia el pasado 6 de mayo, es decir que llega con ocho días de descanso, extremo que podrían aprovechar ante el león.
¿A qué hora y por dónde ver el clásico Marathón vs. Olimpia?
El juego está programado para dar inicio a las 8:15 de la noche (hora de Honduras) en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
El partido será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.
ver también
Jeaustin Campos en vilo: Qué necesita Olimpia en el Grupo A para clasificar a la final del Clausura 2026 en Honduras