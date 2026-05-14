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Marathón vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver el clásico que podría definir al primer finalista del Clausura 2026

El clásico nacional podría definir al primer gran finalista del Clausura 2026. Atención a todo lo que debemos conocer sobre el trascendental duelo.

José Rodas

Por José Rodas

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Isaac Castillo y Agustín Mulet tendrán una disputa a muerte en el centro del campo. Foto: ChatGPT.
Isaac Castillo y Agustín Mulet tendrán una disputa a muerte en el centro del campo. Foto: ChatGPT.

Este viernes 15 de mayo podría definirse el primer gran finalista del torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional cuando se dispute el juego entre Marathón y Olimpia, correspondiente al grupo A que tiene como líder a los melenudos.

Los dirigidos por Eduardo Espinel necesitan ganar para garantizar su boleto a la gran final, pero enfrente tendrán a un aguerrido equipo de Pablo Lavallén que quiere mantener vigente la posibilidad hasta el último partido.

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Olimpia viene de derrotar 3-2 al Real España de Jeaustin Campos, lo que les da el impulso ganador para salir en defensa de su bicampeonato y seguir escribiendo su historia en el fútbol hondureño.

Por su parte, Marathón en su último juego en las triangulares cayó 2-0 ante el Olimpia el pasado 6 de mayo, es decir que llega con ocho días de descanso, extremo que podrían aprovechar ante el león.

¿A qué hora y por dónde ver el clásico Marathón vs. Olimpia?

El juego está programado para dar inicio a las 8:15 de la noche (hora de Honduras) en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El partido será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

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