Rumbo a Croacia junto a Maynor: la decisión que Honduras tiene que aceptar sobre Keyvan Figueroa

Honduras también va a apostar fuerte por el talento de Keyvan Figueroa, pero por ahora el jugador ha tomado su propia decisión.

Tras la confirmación del delanteroKeyrol Figueroa de vestir los colores de la Selección de Honduras, descartando definitivamente la opción de representar a Estados Unidos, el entorno del fútbol norteamericano reaccionó de manera estratégica.



La federación estadounidense no tardó en mover sus piezas para asegurar el talento de la dinastía Figueroa en sus filas. Esta decisión marca un punto de inflexión en la disputa por los jóvenes talentos de doble nacionalidad. La prensa internacional ha seguido de cerca este particular caso de rivalidad deportiva familiar.

ver también Promete traer más: los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para la Selección de Honduras

En un movimiento que muchos analistas consideran una respuesta directa, la selección Sub-15 de Estados Unidos oficializó la convocatoria del prometedor Keyvan Figueroa. El hermano menor de Keyrol se desempeña actualmente con éxito en las categorías inferiores del Burnley de Inglaterra, donde destaca por su solidez defensiva.



Con este llamado, el conjunto norteamericano busca asegurar a un zaguero con un futuro brillante en el balompié europeo. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del fútbol formativo a nivel internacional.



El joven defensor forma parte de la selecta lista de 22 jugadores convocados por el cuerpo técnico estadounidense para una gira crucial en el Viejo Continente. La delegación norteamericana estará concentrada del 14 al 24 de mayo en la ciudad de Varaždin, Croacia, donde disputará un prestigioso torneo internacional.



Este certamen servirá para medir el nivel de las promesas frente a potencias europeas de la categoría. Para Keyvan, esta competencia representa la oportunidad perfecta de mostrar sus condiciones y consolidarse en el plano internacional.

“Croacia: rumbo a su primera experiencia en selecciones, te veo allí mi campeón, Keyvan Figueroa”, expresó con notable orgullo Sandra Norales, madre del futbolista, a través de sus redes sociales. El emotivo mensaje rápidamente se volvió viral y refleja el respaldo absoluto de la familia en esta nueva etapa deportiva.



La publicación no solo conmovió a los aficionados, sino que también confirmó el inicio oficial de la carrera internacional del menor de los hermanos. El entorno familiar se muestra optimista ante el gran reto que se avecina en territorio europeo.

ver también Mensaje desde la Premier League: Honduras recibe el reconocimiento menos esperado tras el anuncio sobre el futuro de Keyrol Figueroa



Para afrontar este importante paso en su carrera, el juvenil no viajó solo hacia el continente europeo para unirse a la disciplina de la escuadra estadounidense. Estuvo acompañado en todo momento por su padre, Maynor Figueroa, quien viajó para brindarle apoyo emocional en su primera experiencia internacional.

Publicidad