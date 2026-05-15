Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Rumbo a Croacia junto a Maynor: la decisión que Honduras tiene que aceptar sobre Keyvan Figueroa

Honduras también va a apostar fuerte por el talento de Keyvan Figueroa, pero por ahora el jugador ha tomado su propia decisión.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Keyvan Figueroa viajó a Croacia.
© Sandra NoralesKeyvan Figueroa viajó a Croacia.

Tras la confirmación del delanteroKeyrol Figueroa de vestir los colores de la Selección de Honduras, descartando definitivamente la opción de representar a Estados Unidos, el entorno del fútbol norteamericano reaccionó de manera estratégica.

La federación estadounidense no tardó en mover sus piezas para asegurar el talento de la dinastía Figueroa en sus filas. Esta decisión marca un punto de inflexión en la disputa por los jóvenes talentos de doble nacionalidad. La prensa internacional ha seguido de cerca este particular caso de rivalidad deportiva familiar.

Promete traer más: los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para la Selección de Honduras

ver también

Promete traer más: los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para la Selección de Honduras

En un movimiento que muchos analistas consideran una respuesta directa, la selección Sub-15 de Estados Unidos oficializó la convocatoria del prometedor Keyvan Figueroa. El hermano menor de Keyrol se desempeña actualmente con éxito en las categorías inferiores del Burnley de Inglaterra, donde destaca por su solidez defensiva.

Con este llamado, el conjunto norteamericano busca asegurar a un zaguero con un futuro brillante en el balompié europeo. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del fútbol formativo a nivel internacional.

El joven defensor forma parte de la selecta lista de 22 jugadores convocados por el cuerpo técnico estadounidense para una gira crucial en el Viejo Continente. La delegación norteamericana estará concentrada del 14 al 24 de mayo en la ciudad de Varaždin, Croacia, donde disputará un prestigioso torneo internacional.


Este certamen servirá para medir el nivel de las promesas frente a potencias europeas de la categoría. Para Keyvan, esta competencia representa la oportunidad perfecta de mostrar sus condiciones y consolidarse en el plano internacional.

“Croacia: rumbo a su primera experiencia en selecciones, te veo allí mi campeón, Keyvan Figueroa”, expresó con notable orgullo Sandra Norales, madre del futbolista, a través de sus redes sociales. El emotivo mensaje rápidamente se volvió viral y refleja el respaldo absoluto de la familia en esta nueva etapa deportiva.

La publicación no solo conmovió a los aficionados, sino que también confirmó el inicio oficial de la carrera internacional del menor de los hermanos. El entorno familiar se muestra optimista ante el gran reto que se avecina en territorio europeo.

Mensaje desde la Premier League: Honduras recibe el reconocimiento menos esperado tras el anuncio sobre el futuro de Keyrol Figueroa

ver también

Mensaje desde la Premier League: Honduras recibe el reconocimiento menos esperado tras el anuncio sobre el futuro de Keyrol Figueroa


Para afrontar este importante paso en su carrera, el juvenil no viajó solo hacia el continente europeo para unirse a la disciplina de la escuadra estadounidense. Estuvo acompañado en todo momento por su padre, Maynor Figueroa, quien viajó para brindarle apoyo emocional en su primera experiencia internacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rigo Rivas con impensada decisión y la noticia que apunta a Quioto sorprende a Honduras
Honduras

Rigo Rivas con impensada decisión y la noticia que apunta a Quioto sorprende a Honduras

Los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para Honduras
Honduras

Los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para Honduras

Honduras recibe el reconocimiento menos esperado de la Premier por Keyrol Figueroa
Honduras

Honduras recibe el reconocimiento menos esperado de la Premier por Keyrol Figueroa

Muere Jorge Urquía, exjugador hondureño: las leyendas de Honduras del 82 que ya fallecieron
Honduras

Muere Jorge Urquía, exjugador hondureño: las leyendas de Honduras del 82 que ya fallecieron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo