La directiva de Alajuelense, en consenso con el gerente deportivo, Carlos Vela, se inclinaron por el perfil de Rescalvo, el técnico español que más partidos dirigió (16) en la historia de la Copa Sudamericana.

Liga Deportiva Alajuelense inicia una nueva etapa en su banquillo. Tras la salida de Óscar “Machillo” Ramírez, el club rojinegro apuesta por el español Ismael Rescalvo Sánchez, un entrenador valenciano de 44 años que ya acumula una década de experiencia como técnico principal y un recorrido amplio por Colombia, Ecuador, Bolivia y México.

Rescalvo nació en Valencia el 2 de marzo de 1982, fue futbolista —se desempeñó como defensor central— y comenzó su carrera como entrenador en el fútbol formativo y de ascenso de España, principalmente en Torre Levante. Su salto internacional llegó en 2016, cuando fue contratado por Envigado de Colombia, institución reconocido por su trabajo con juveniles. Desde entonces, su carrera se desarrolló casi por completo en América Latina. Y ahora asume un desafío mayúsculo en Alajuelense.

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Una carrera marcada por Sudamérica

Su primer desafío fuera de España fue Envigado, donde dirigió entre 2016 y 2017. Allí ganó reputación como un técnico metodológico, cercano al desarrollo de jóvenes y con una propuesta orientada al juego, como la que eso. Luego pasó a Independiente Medellín, con el que alcanzó la final de la Copa Colombia 2017 y fue semifinalista de liga en 2018.

Ese año dio el salto a Ecuador para dirigir a Independiente del Valle, una de las instituciones más valoradas del continente por su modelo formativo y su estructura deportiva. En su etapa, Rescalvo clasificó al equipo a la Copa Sudamericana 2019 y potenció a futbolistas que luego tuvieron proyección internacional, como Gonzalo Plata, Alan Franco, Ángelo Preciado y Moisés Ramírez.

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Su ciclo más largo fue en Emelec, donde estuvo desde 2019 hasta 2022. Allí vivió sus mejores noches internacionales: en 2019 debutó con una victoria histórica ante Cruzeiro en Brasil, que le permitió al equipo ecuatoriano avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. Ese mismo año también venció 2-0 a Flamengo en Guayaquil, aunque luego quedó eliminado por penales ante el equipo que terminaría siendo campeón de América.

Subcampeonatos, Libertadores y experiencia en clubes grandes

En Emelec, Rescalvo ganó la primera etapa de la LigaPro 2021, terminó líder en la tabla acumulada de esa temporada y disputó la final nacional ante Independiente del Valle, que finalmente se quedó con el título. Un año después, volvió a llevar al equipo a octavos de final de la Copa Libertadores, donde fue eliminado por Atlético Mineiro en una serie cerrada.

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Después pasó por The Strongest, de Bolivia, en dos etapas. En 2023 tuvo un inicio fuerte, con un equipo líder e invicto durante buena parte del torneo local, y en 2024 dejó al club con subcampeonato de liga, clasificación a la Libertadores 2025 y lo que él mismo destacó como “la mejor campaña en Copa Libertadores en 116 años de historia” del club paceño. En ese segundo ciclo dirigió 34 partidos, con 21 triunfos, seis empates y siete derrotas.

La única experiencia de Ismael Rescalvo en Concacaf fue dirigiendo a Mazatlán. (Getty Images)

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Entre sus dos pasos por Bolivia dirigió a Mazatlán FC, en México, donde coincidió con el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, quien ahora lo trae para reemplazar al Machillo Ramírez. Allí consiguió la mejor puntuación de la historia reciente del club en un torneo corto y clasificó al equipo al Play-In, aunque su ciclo terminó en abril de 2024. Luego, en 2025, regresó a Colombia para asumir en Deportes Tolima, donde estuvo cinco meses y tuvo cruces con la prensa local. Cerró con 28 partidos dirigidos: 12 victorias, ocho empates y ocho derrotas, para un rendimiento del 52,38%.

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Su último club antes de llegar a Costa Rica fue Barcelona SC de Ecuador, que lo anunció en junio de 2025 con contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, su etapa terminó en enero de 2026, luego de una campaña marcada por la exigencia de un club grande y la necesidad de resultados inmediatos.

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¿Cómo juegan los equipos de Rescalvo?

Rescalvo suele identificarse con un modelo propositivo, de posesión, presión alta y vocación ofensiva. En Ecuador se lo describió como un entrenador que busca equipos protagonistas, con circulación de balón, transiciones rápidas y amplitud por bandas. Su dibujo más asociado, según perfiles estadísticos, es el 4-2-3-1, aunque en distintos equipos ha alternado estructuras según el plantel disponible.

Su idea tiene una base clara: salir jugando, instalar al equipo en campo rival, recuperar rápido tras pérdida y atacar con varios hombres. No es un técnico de repliegue bajo como primera opción. Sus mejores versiones se vieron en equipos con mediocampistas técnicos, laterales profundos y extremos capaces de desequilibrar en el uno contra uno.

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Ese estilo, sin embargo, también le ha generado críticas cuando sus equipos no lograron sostener equilibrio defensivo o cuando la posesión no se tradujo en contundencia. Su paso por Barcelona SC, por ejemplo, terminó con cuestionamientos por la irregularidad y por la falta de consolidación de una idea plenamente reconocible para la hinchada.

Un técnico con recorrido, pero todavía en búsqueda de consolidación

La carrera de Rescalvo tiene un contraste evidente: ha dirigido clubes importantes, ha competido en Libertadores, en Sudamericana, ha alcanzado finales y ha dejado campañas de buen rendimiento; pero también ha tenido ciclos breves, salidas discutidas y hasta el momento no ha ganado ningún título. Su mayor logro formal sigue siendo la primera etapa ganada con Emelec en 2021 y sus subcampeonatos en Ecuador, Colombia y Bolivia.

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Para Alajuelense, la apuesta pasa por convertir esa experiencia internacional en resultados concretos. La pregunta, ahora, será si logra que su idea prenda rápido en el Morera Soto y si puede transformar su propuesta ofensiva en títulos para una afición que no suele esperar demasiado. El semestre que se le viene es exigente, con el Apertura 2026 y la Copa Centroamerica como los grandes objetivos.

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El promedio: casi cuatro debutantes por año

Fonseca también señala un dato que resulta clave para entender el perfil del entrenador: en 10 años de carrera en Primera División, entre México, Ecuador, Colombia y Bolivia, Rescalvo ha hecho debutar en promedio 3,8 futbolistas por año.

Ese registro habla de una tendencia. No es un técnico que haya construido toda su carrera únicamente desde la experiencia o desde planteles cerrados. En distintos contextos, con mayor o menor presión, dio espacio a futbolistas jóvenes. La cifra también permite matizar la expectativa: Rescalvo no necesariamente llega para llenar el once de juveniles, pero sí tiene antecedentes de abrirles la puerta si encuentra talento preparado.

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Para Alajuelense, ese punto puede ser determinante. El CAR no puede ser solo una vitrina interna ni una promesa institucional. Para que el modelo funcione, el primer equipo necesita convertirse en el último escalón de la formación. Y ahí el entrenador de Primera División tiene una responsabilidad directa.

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Datos clave

Perfil internacional: el español Ismael Rescalvo llega a la Liga tras dirigir clubes grandes como Emelec, Barcelona SC e Independiente del Valle.

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ADN ofensivo: propone un fútbol de posesión y presión alta, utilizando frecuentemente el sistema táctico 4-2-3-1.

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Enfoque en cantera: reconocido por potenciar jóvenes talentos, una cualidad clave para el proyecto del CAR en Alajuelense.

Hambre de títulos: pese a sus buenos números en Copa Libertadores, busca en Costa Rica el primer título de liga de su carrera.

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