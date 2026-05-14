El nuevo DT de Alajuelense confirmó que está al tanto de los casos que se dieron anteriormente con futbolistas del plantel manudo.

Ismael Rescalvo fue presentado como nuevo director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. El español llega para reemplazar al Machillo Ramírez y volver a recuperar la corona que perdió el conjunto rojinegro en este Clausura 2026 para el olvido.

Una de las primeras preguntas que recibió Rescalvo en su presentación fue acerca de los casos de indisciplina que se dieron en esta temporada. En 2025, Creichel Pérez junto a John Paul Ruiz (hoy cedido en Liberia) protagonizaron una pelea bajo los efectos del alcohol.

Esto mismo sucedió meses atrás con Alejandro Bran, quien tuvo un altercado con la Fuerza Pública por realizar disturbios con su moto a altas horas de la madrugada. Allí estuvo involucrado Kenneth Vargas, de quien surgieron otros rumores tiempo después.

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La postura de Ismael Rescalvo a los casos de indisciplina

Ismael Rescalvo aseguró que está al tanto de estos episodios y confirmó cómo será su accionar en caso de que vuelvan a ocurrir. El DT avisó que junto a su cuerpo técnico serán muy tajante con casos similares a los que tuvo la Liga meses atrás.

“Sin duda que soy de conocer de lo que ha pasado, eso es evidente. Pero Carlos me conoce y eso es innegociable. En mis valores no existe, entonces tengo muy claro que eso no va conmigo. Vamos a ser muy tajantes con esos comportamientos, que en el mundo del fútbol suceden. Nosotros trabajaremos para que no suceda. Y si sucede vamos a ser muy firme con que no podemos dejar pasar ninguna“, comentó el español.

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Y agregó que los jugadores deben representar a Alajuelense las 24 horas del día, no sólo en la cancha: “Es innegociable la disciplina. Es algo que nosotros llevamos a cabo desde un reglamento y eso hay que cumplirlo porque somos profesionales. El escudo que llevamos en el pecho no solo es cuando entras por esa puerta, tú representas al club las 24 horas del día y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ser firmes“.

En síntesis

Ismael Rescalvo asumió como nuevo director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense reemplazando al estratega.

asumió como nuevo director técnico de la reemplazando al estratega. El entrenador español aplicará un reglamento disciplinario tajante ante actos de indisciplina en el plantel.

ante actos de indisciplina en el plantel. La llegada del técnico busca recuperar el título perdido durante el torneo Clausura 2026.