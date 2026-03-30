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Lo celebra Mano Menezes: FIFA da la mejor noticia a Perú ante los ojos de Honduras

Antes de enfrentar a Honduras, la Selección de Perú ha recibido un buen aliento de parte de FIFA. Descrubre lo que sucedió.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Perú ha recibido una buena noticia de FIFA.
La Selección de Perú ha recibido una buena noticia de FIFA.

El pasado sábado, Perú había sido golpeada por la FIFA tras la derrota 2-0 ante Senegal en el debut de Mano Menezes como director técnico de la selección sudamericana.

La caída supuso una baja en el ranking en vivo de la FIFA debido a la victoria de Chile, pero la reciente derrota de los chilenos ha dado un respiro a Perú, que ha recuperado su lugar antes de enfrentar a Honduras.

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La Roja, que aún no tiene entrenador definido y cuyo equipo lo arma el interino Nicolás Córdova, fue superada y humillada por Nueva Zelanda, que le ganó por un contundente 4-1.

Esa caída hizo que Perú pasara del puesto 54 al 53, el puesto en el que comenzó todo antes del parón de selecciones. Ahora, contra Honduras, tiene una gran oportunidad de escalar si obtiene una victoria.

Honduras podría volver a golpear a Perú

La Bicolor, que enfrentará a Perú el martes, tiene la posibilidad de ascender también en el ranking FIFA.

Actualmente ocupa el puesto 65, y una victoria le permitiría subir. Eso sí, no debe permitirse caer, ya que de hacerlo bajaría de su actual posición.

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El sábado Perú bajó un puesto en el ranking y tras la derrota de Chile este lunes ante Nueva Zelanda lo ha recuperado.

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Este es un buen aliciente para el debut de José Francisco Molina como entrenador de Honduras. El español busca una victoria para comenzar con buen pie su proceso.

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El partido está pactado para las 12:00 del mediodía, hora de Honduras (1:00 p.m. en Perú), el martes 31 de marzo. Todo se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Butarque, en España.

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