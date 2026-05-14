Unafut ya confirmó a David Gómez para dirigir la revancha de la final que se jugará este sábado en el Carlos Alvarado.

Este sábado 16 de mayo se jugará la final de vuelta de la Segunda Fase del Clausura 2026 en el Estadio Carlos Alvarado. El Club Sport Herediano recibirá al Deportivo Saprissa después de lo que fue la ida por 2-1 en favor del Monstruo en La Cueva.

El árbitro designado para impartir justicia es David Gómez, quien volverá a dirigir una final de vuelta que puede consagrar al nuevo campeón de la Liga Promérica o en su defecto alargar la historia a una Gran Final (si es que Saprissa se impone en el global).

No será la primera final en la que Gómez irá como árbitro principal. Ya dirigió cuatro finales a lo largo de su trayectoria. En tres de estas, Saprissa estuvo involucrado. En ninguna el Monstruo Morado pudo sacar la victoria.

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Todas las finales en las que David Gómez dirigió a Saprissa

El primer registro de David Gómez dirigiendo a Saprissa en una final es en el Apertura 2021, cuando se enfrentó justamente a Herediano. En ese encuentro, el conjunto florense ganó por 1-0 en el Ricardo Saprissa tras un gol de penal de Miguel Basulto.

La segunda fue en el Apertura 2022 y también contra el Team por el duelo de ida. El resultado quedó igualado por 1-1. La tercera y última final que dirigió se dio hace pocos meses. Fue ante Alajuelense en el Morera Soto, cuando los manudos ganaron por 3-1 y se quedaron con el Apertura 2025.

En estos tres antecedentes que tiene con David Gómez en finales, Saprissa no pudo ganar ningún partido. Acumula un empate y dos derrotas con el silbante nacido en Puntarenas a la espera de la cuarta final.

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El cuerpo arbitral completo para la final de vuelta entre Herediano y Saprissa

En resumen

David Gómez fue designado árbitro para la final de vuelta del Clausura 2026 este sábado.

fue designado árbitro para la final de vuelta del este sábado. El Club Sport Herediano recibirá al Deportivo Saprissa tras el marcador global de 2-1.

recibirá al tras el marcador global de 2-1. El árbitro acumula dos derrotas y un empate dirigiendo a Saprissa en finales anteriores.