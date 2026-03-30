Las 11 palabras con las que José Molina sentenció a los jugadores de Honduras antes de su debut contra Perú

José Francisco Molina apareció por última vez en conferencia de prensa antes de su debut con la Selección de Honduras, que será frente a Perú.

El DT analizó la semana de trabajo que ha tenido en España y espera que mañana, martes 31 de marzo, sus futbolistas muestren la mejor versión de sí mismos en el estadio Municipal de Butarque.

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Sobre su rival de turno, Perú, dijo: “Intentaremos aprovechar el balón, el 1 contra 1, la velocidad. Elegimos a un tipo de futbolistas y ahora buscamos ayudarlos para que puedan mostrar esa calidad y capacidad de ganar el partido”.

Además, utilizó 11 palabras para sentenciar a sus jugadores de cara al debut: “Aquí no nos valen futbolistas que vengan a pasar el rato”.

Conferencia de prensa de José Francisco Molina antes del debut con Honduras

¿Cómo ha visto a los jugadores en esta primera semana?

“Bien, muy bien. Estamos contentos, hemos tenido una semana buena, con una actitud extraordinaria de los futbolistas, objetivos claros y trabajando al máximo nivel, como esperábamos. Lógicamente, en una semana no es fácil asimilar todo, pero hemos prometido que mañana podremos desarrollar un buen juego”.

¿Qué puntuación le daría a su primera convocatoria?

“Vuelvo a insistir en que hablan mucho del pasado, lo entiendo… Pero tenemos una manera de trabajar muy clara y se la hemos transmitido a los futbolistas. Creemos en las individualidades, pero sobre todo creemos en un gran equipo. Un gran equipo le gana a 11 jugadores individualizados. Aquí tendremos a futbolistas que quieran trabajar en equipo, que ayuden y apoyen. Es el tipo de jugadores que queremos aquí. Hemos hecho una convocatoria de 26 futbolistas sin conocerlos personalmente, basándonos en su criterio futbolístico”.

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“Ahora comenzamos a conocernos todos, se los dejé claro: si me equivoqué en alguna persona, lo rectificaré, y por ahora no tengo esa sensación. La puntuación es 10 de 10. Todos se han apoyado y ayudado, no hay nada negativo. Hay que seguir trabajando. Hay algo claro: nosotros tendremos jugadores comprometidos, que ayuden, que sumen, que unan. Es el tipo de jugadores que queremos, con la mayor calidad posible. Que tengan mucha calidad, pero si no cumplen con esas premisas de grupo, pues difícilmente podrán estar aquí”.

La sentencia a los jugadores de Honduras

José Francisco Molina fue claro en su conferencia de prensa: no aceptará jugadores en la Selección de Honduras que vayan a “pasar el rato” y busca gente comprometida.

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“¿Quién eligió este grupo? Ahí es donde estará uno de mis aciertos o errores, lo dije. Para mí, algo clave es la elección de los futbolistas para mi cargo, es esencial. Si en algo no me puedo equivocar, es ahí. Debo estar muy atento. Es un proceso de seguimiento deportivo, personal, de cómo actúan, su comportamiento. Es una valoración completa: cuidado, nivel de trabajo, dieta… Todo eso es muy importante a nivel profesional. Si queremos estar al máximo nivel, queremos ir al Mundial 2030, vas solo si estás al máximo nivel. Cualquiera no va. O te exiges más, o nunca estarás. Yo soy el primero, junto a la Federación y los futbolistas. Aquí no nos valen futbolistas que vengan a pasar el rato. Queremos futbolistas que vengan a competir, que se partan la piel por la Selección, por sus compañeros, por la Federación y por el país. Con calidad o menos, pero cuanto más calidad, mejor. Si tengo calidad, pero no tengo lo otro, quizás no es lo que estamos buscando”.

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Honduras enfrentará a Perú este martes 31 de marzo a las 12:00 del mediodía en el estadio Municipal de Butarque. Este partido marca el inicio del ciclo de José Francisco Molina al frente de la Bicolor.