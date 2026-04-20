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Deiby Flores sorprende a la Selección de Honduras con el club que encontró antes de enfrentar a Argentina

Deiby Flores se encuentra sin club luego desde que rescindió su contrato en Arabia Saudita. Entra por su parte, pero se ha unido a este equipo.

José Rodas

Por José Rodas

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Deiby Flores espera estar en la convocatoria de Honduras para enfrentar a Argentina.
© GettyDeiby Flores espera estar en la convocatoria de Honduras para enfrentar a Argentina.

En Honduras siempre han estado interesados en que Deiby Flores encuentre equipo, ya que consideran que debe ser uno de los pilares de José Francisco Molina.

El técnico español lo convocó contra Perú, tuvo minutos, pero le advirtió que debe encontrar equipo para que siga siendo llamado; de lo contrario, no estará en las futuras listas.

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Por lo tanto, Deiby ha buscado un club, aunque no para firmar por ahora. En los últimos tres meses se le ha visto entrenando con diferentes equipos y ahora se ha sumado a uno más.

Deiby Flores es captado entrenando con equipo juvenil

Lo que nadie esperaba era verlo incorporándose a las filas de un equipo sampedrano, y no precisamente para jugar con ellos, sino con el objetivo de mantenerse en forma físicamente.

En los últimos días fue captado en Platense Jr., entrenando junto a los niños que ahí se forman.

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Flores quiere estar ante Argentina y así mostrarse a clubes de la MLS, demostrando que está al nivel para regresar, como lo hizo cuando brilló en Toronto FC.

Austin FC y San Jose Earthquakes lo han sondeado. Olimpia siempre es una opción, pero su prioridad sigue siendo jugar en el extranjero.

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El juego de La H ante la actual campeona del mundo está programado para el próximo 6 de junio en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

Deiby Flores está entrenando con Platense Jr.

Deiby Flores está entrenando con Platense Jr.

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