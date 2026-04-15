Deiby Flores sacude a Honduras con decisión sobre su futuro que impacta a José Francisco Molina

El futuro de Deiby Flores sigue sin resolverse tras haber rescindido su contrato en Arabia Saudita y regresar a Honduras, donde se mantiene entrenando por separado junto a Alberth Elis.

Pese a estar sin equipo, el centrocampista catracho fue considerado por el entrenador José Francisco Molina en su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Honduras. Flores fue uno de los más destacados en el empate a dos ante Perú.

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Ahora, el hondureño habría decidido mantenerse como agente libre hasta la próxima temporada y mientras tanto estará entrenando junto a “La Panterita” que está en una situación similar.

“Estamos entrenando con Deiby Flores que tampoco tiene equipo, contratamos un preparador físico, estamos entrenando en San Pedro Sula para llegar bien a la siguiente pretemporada con el equipo al que vaya cada quién”, contó Elis a Deportes TVC.

Esta decisión podría impactar directamente la convocatoria a la Selección de Honduras y al DT de cara a los próximos amistosos que sostendrá en Estados Unidos.

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El interés de Banfield

Cabe recordar que, el entrenador Pedro Troglio confirmó a Fútbol Centroamérica que intentó fichar a Deiby Flores una vez salió de Arabia Saudita, pero sus expectativas económicas superaban la situación actual de Banfield.

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Flores también estuvo entrenando durante varios días con Olimpia, club en el que llegó a alcanzar un alto nivel que le permitió retornar al extranjero.