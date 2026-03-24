José Francisco Molina da a Deiby Flores el ultimátum que nadie esperaba en Honduras: “No le vamos a regalar”

José Francisco Molina dio su primera conferencia luego de anunciar la convocatoria de la Selección de Honduras para enfrentar a Perú. Desde España, solo respondió a las preguntas a los medios que cubrirán el partido.

Lo primero que respondió Molina fue sobre la impresión que le ha causado el grupo de jugadores que convocó: “Las primeras horas están siendo muy buenas, han venido con muchas ganas, le han puesto actitud y eso nos deja contentos”.

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A la consulta de Tigo Sports, sobre lo que le sorprendió de que Honduras comenzara entrenando con balón, algo que no sucedía en los procesos anteriores, le preguntaron: “¿Será idea suya tener la pelota?”

Molina respondió: “Es la parte más importante del juego, meter el balón en el arco contrario. No es lo único, porque hay que tener otras cosas, pero nosotros sí que trabajamos con balón para que el futbolista se acostumbre. Lógicamente, cuando no lo tengamos, buscaremos recuperarlo. La mayoría del tiempo nuestras prácticas serán con balón”.

¿Por qué convocó a Deiby Flores, un jugador que no tiene equipo?

José Francisco Molina cerró la conferencia de prensa hablando del exjugador de Olimpia, quien rescindió su contrato con el Al-Najma de la Primera División de Arabia Saudita.

Deiby Flores fue una de las grandes novedades, porque no tiene club, y así respondió el técnico español sobre su inclusión. Al final, le dejó un ultimátum:

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“Entendemos que es un jugador muy importante para esta selección. Es cierto que no tiene equipo ahora mismo, pero es reciente. Lo traje porque le queríamos mostrar nuestro apoyo y porque es un jugador importante”.

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“Ojalá pronto encuentre equipo, porque esta situación será difícil de mantener. En estos momentos queríamos conocerlo y que comparta esta semana que tendremos. El que sea solo un amistoso nos da licencia para ver a varios jugadores y ojalá él se ponga a tono, porque no le vamos a regalar las convocatorias, se las tiene que ganar como el resto“.

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Honduras jugará el próximo martes 31 de marzo a las 11:00 de la mañana contra Perú, en el debut de José Francisco Molina, que será en el estadio Municipal de Butarque.

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Deiby Flores ha sido convocado a pesar de que no tiene equipo, pero debe encontrarlo para seguir volviendo a la Selección de Honduras. Foto: La Prensa.