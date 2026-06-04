“Saber agradecer”: Fidel Escobar se pronuncia tras su error con Panamá por el que piden que no juegue el Mundial 2026

Fidel Escobar está siendo muy criticado a raíz de su actuación en la victoria de Panamá 4-2 sobre República Dominicana. Esto dijo el defensor.

A solo una semana del esperado debut de Panamá en el Mundial 2026, lo que debía ser una fiesta de despedida en el Estadio Rommel Fernández ha dejado un sabor amargo. La victoria de la selección panameña por 4-2 ante República Dominicana quedó en segundo plano debido a una fuerte preocupación que inunda las redes sociales y los programas deportivos: el nivel actual del defensor Fidel Escobar.

El experimentado central, uno de los hombres de confianza del técnico Thomas Christiansen, volvió al ojo del huracán tras protagonizar una desafortunada jugada que revivió las críticas sobre su rendimiento.

ver también Preocupación en Panamá: la respuesta de Christiansen cuando le preguntaron si Adalberto Carrasquilla llega al Mundial 2026

Ante esto, Escobar ha decidido responder a toda las críticas que se le han lanzado y ha dejado un mensaje muy importante en sus redes sociales: “Saber agradecer en la victoria y en la derrota”, reza la imagen que posteó Fidel en su cuenta oficial de Instagram.

La foto que el defensor utilizó es de la Copa Oro 2019, en la que destacó jugando de 5 y lo compraron desde el Córdoba de España.

La historia que subió Fidel Escobar en Instagram.

Amarga despedida en el Rommel Fernández

Escobar inició el partido en la banca e ingresó al terreno de juego al comenzar el segundo tiempo (minuto 45). Sin embargo, su participación duró apenas 27 minutos antes de ser sustituido.

Publicidad

Publicidad

Al minuto 67, con el marcador a favor de Panamá por 3-1, ocurrió la jugada de la polémica. Fidel intentó proteger y despejar un balón en la zona defensiva. No logró poner bien el cuerpo, lució lento y falto de distancia.

Tweet placeholder

Publicidad

El atacante dominicano Erick Japa aprovechó la debilidad, le robó la pelota con potencia y definió con precisión para poner el 3-2 provisional.

Publicidad

El seleccionador Christiansen no tardó en reaccionar y sacó a Escobar del partido apenas cinco minutos después del gol (al minuto 72). Aunque equipo logró recomponerse y sellar el triunfo por 4-2, el error del zaguero encendió las alarmas de la marea roja.

Publicidad

Fidel Escobar no viene bien en Saprissa y tampoco en Panamá

La molestia de los aficionados y los analistas no nace solo de este partido. La lupa está sobre Escobar porque viene arrastrando una seguidilla de partidos complicados.

Ya había recibido fuertes cuestionamientos por desaciertos similares en el reciente amistoso contra Brasil. Aunque en Costa Rica, la prensa y la afición aún recuerdan su error en el mano a mano con el delantero cubano Marcel Hernández en la final que Saprissa perdió ante Herediano.

Publicidad

Publicidad

ver también Fidel Escobar volvió a quedar expuesto: esto dijo Thomas Christiansen sobre su alarmante error ante República Dominicana

Al ser uno de los futbolistas con más experiencia en el plantel mundialista, la exigencia sobre sus hombros es el doble. En una Copa del Mundo, fallos como el del pasado encuentro se pagan con la eliminación.

A solo siete días de que ruede el balón en la máxima cita mundialista, el cuerpo técnico panameño tiene una tarea urgente: recuperar la mejor versión de Fidel Escobar o buscar alternativas antes de que sea demasiado tarde.

Publicidad

En resumen

Fidel Escobar cometió un fallo grave defensivo por falta de fuerza y velocidad, lo que permitió el segundo gol de República Dominicana en el partido de despedida de Panamá (4-2).

cometió un fallo grave defensivo por falta de fuerza y velocidad, lo que permitió el segundo gol de República Dominicana en el partido de despedida de (4-2). El defensor entró de cambio al minuto 45 y fue sustituido solo 27 minutos después (al 72′), reflejando la incomodidad del técnico Thomas Christiansen con su rendimiento.

Las críticas llueven debido a que Escobar viene arrastrando un bajón de nivel con la selección (ante Brasil) y con el Saprissa, encendiendo las alarmas a solo una semana del debut en el Mundial 2026.