Mientras Joel Campbell ganaba 20 mil dólares en Alajuelense, esto es lo que cobrará en Inter San Carlos

Geovanny Paniagua, presidente del Inter San Carlos, se pronunció sobre el fichaje de Joel Campbell y dejó claro el panorama sobre su sueldo.

El futuro de Joel Campbell parece estar definido. A sus 33 años, el experimentado delantero costarricense está a las puertas de convertirse en el fichaje bomba del Inter San Carlos para la próxima temporada. Según el presidente del club, Geovanny Paniagua, el acuerdo con el jugador está prácticamente cerrado y solo hace falta la firma definitiva.

Las negociaciones se han llevado a cabo entre el gerente deportivo del club, Yosimar Arias, el ex futbolista de Liga Deportiva Alajuelense y su representante, Joaquim Batica.

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“Con Joel Campbell hemos conversado, Yosimar Arias ha estado negociando con su agente que está en Francia, Joaquim Batica. Hay una negociación en camino. Tenemos un acuerdo con él, pero todavía no ha firmado. La idea es que el representante venga a Costa Rica para que lo puedan hacer personalmente“, explicó Paniagua en entrevista con el periodista Yashin Quesada.

Joel Campbell se ajusta al presupuesto de Inter San Carlos

Uno de los puntos que más llamaba la atención de este posible fichaje era el tema económico. En la Liga Deportiva Alajuelense, Campbell percibía un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales. Sin embargo, para vestirse con la camiseta del cuadro norteño, el atacante tuvo que aceptar una fuerte rebaja en sus ingresos.

Paniagua fue muy claro al explicar que el equipo no romperá su estructura financiera por ningún jugador, ya que dependen de presupuestos estrictos y de los ingresos televisivos actuales en la Liga de Ascenso.

“Los jugadores que vienen a Inter tiene que ajustarse a un presupuesto que ya está preestablecido. El tope se establece en ingresos de acuerdos comerciales más lo que tengamos de televisión (2 millones de colones en Segunda). Nosotros pusimos una base en la televisión que es lo que está establecido en el precontrato, sabemos que eso va a mejorar muchísimo, pero no podemos gastarlo por adelantado. Somos muy prudentes en ese sentido y establecimos un presupuesto con nuestro financiero, con nuestro gerente general… Me refiero a los gerentes de la empresa InterAnanas S.A.”, argumentó el mandamás.

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A nivel de números concretos, el presidente de la institución confirmó que el salario de la nueva estrella será menor a los 10 mil dólares (aproximadamente 5 millones de colones mensuales), ya que esa cifra representa el techo económico absoluto del club.

“Evidentemente, los números son confidenciales. No podemos decir los números con los que hemos negociado. Lo que yo le puedo garantizar es que Joel se ajustó al presupuesto nuestro“, indicó Paniagua.

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Más allá del dinero, la motivación de Campbell para unirse al proyecto de Inter San Carlos es meramente deportiva y personal. El delantero busca limpiar su nombre tras las constantes críticas recibidas durante su última etapa en el país.

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En resumen