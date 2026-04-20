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Julián Martínez toma la decisión que sentencia a Honduras para la Liga de Naciones de Concacaf y al Alverca de Vinicius

Julián Martínez no solo será baja contra Argentina. Esto ha pasado con el defensor que juega para el Alverca de Portugal.

José Rodas

Por José Rodas

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Julián Martínez se rompió los meniscos de la rodilla.
© Deportes TVC.Julián Martínez se rompió los meniscos de la rodilla.

Julián Martínez ha recibido un duro golpe en Portugal. El hondureño sufrió otra rotura de meniscos, esta vez en la rodilla izquierda, por la cual ya fue operado. Su tiempo de recuperación es de seis meses, por lo que se pierde lo que resta de la temporada, la pretemporada y el inicio de la próxima.

Llegó al FC Alverca de Portugal y, desde el inicio, fue titular. En septiembre de 2025, cuando estaba en su mejor momento, sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha y tuvo que pasar por el quirófano. También se perdió la eliminatoria con Honduras.

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No solo el Alverca, club del cual Vinicius es dueño, ha sufrido el golpe; la Selección de Honduras y José Francisco Molina también se ven afectados de cara a la Liga de Naciones de Concacaf.

Julián Martínez, la primera baja para la Liga de Naciones

En principio, el defensor debería volver en el mes de octubre, un mes después de que Honduras dispute el torneo de Concacaf, la primera gran prueba para el nuevo DT.

Desde su salida de Olimpia, las cosas no han ido nada bien para Julián, quien estaba llamado a ser la pareja de Denil Maldonado en la Bicolor.

Luis Vega y Cristian Sacaza suenan como los principales candidatos para sustituirlo en el amistoso ante Argentina, aunque Molina podría sorprender con alguna variante en la convocatoria.

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Martínez también se perderá el otro amistoso que tendrá Honduras en la fecha FIFA de junio, que posiblemente sea ante Marruecos o El Salvador.

El catracho fue operado de la rodilla izquierda y estará fuera entre 4 y 6 meses. Segunda cirugía en menos de 7 meses.

El catracho fue operado de la rodilla izquierda y estará fuera entre 4 y 6 meses. Segunda cirugía en menos de 7 meses.

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