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Jugó en Olimpia y otro es de Marathón: los 2 hondureños que Alajuelense puede buscar en este mercado de fichajes

El mercado de Alajuelense podría dar un giro inesperado y desde Costa Rica lanzan nombres de hondureños que podrían buscar cómo refuerzos.

Ismael Rescalvo buscará que su equipo sea protagonistas en todas las competencias que esté presente. Foto: X Alajuelense.
Ismael Rescalvo buscará que su equipo sea protagonistas en todas las competencias que esté presente. Foto: X Alajuelense.
José Rodas

Por José Rodas

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El mercado de fichajes comienza a tomar forma en Centroamérica. Los diferentes clubes de la región están explorando las opciones de cara a la siguiente temporada y desde Costa Rica aparecen los nombres de tres hondureños como recomendación para que lleguen a Alajuelense.

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El periodista Tomás Fonseca se atrevió a nombrar los futbolistas que el club “Manudo” debería buscar para reforzar las diferentes zonas del campo del equipo que de Ismael Rescalvo.

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Sporting FC se queda con Pinto

El primero que aparecía en la lista es el extremo José Mario Pinto,pero horas después el jugador fue anunciado como el nuevo fichaje del Sporting FC de Andrés Carevic en el que será compañero de Carlos Pineda y Alexander López.

“José Mario Pinto de Olimpia, es un jugadorazo, un extremo desequilibrante en uno contra uno. El año pasado fue el mayor gambeteador del mundo, estuvo entre los primeros tres”, dijo Fonseca en Fox Sports.

El ideal para la media cancha

En la caperta de Fonseca también apareció el nombre de Deiby Flores, el mediocampista ex de Olimpia que se encuentra como agente libre y que tiene como prioridad continuar en el exterior.

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“Deiby Flores, jugadorazo. Está libre, desde marzo que no juega, nada. Con él se gana carácter, personalidad, juego. Está libre, allí les tiro un centro”, lanzó el comunicador.

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Otro de los nombres que surge es el de Alexy Vega, aunque esa posibilidad parece muy alejada de la realidad, ya que el jugador sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de las canchas por al menos 9 meses.

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“Alexy Vega, engache de Marathón, un 10 tradicional, buen remate de media distancia, maneja el fútbol. Marathón fue subcampeón y durante esta temporada ha sido protagonista del fútbol catracho por Alexy Vega”, mencionó Fonseca.

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