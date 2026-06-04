Todos contra Álvaro Zamora: la decisión de Manfred Ugalde que lo liquida en plena polémica por su boda

Álvaro Zamora comienza a ser visto de reojo puertas adentro de la Fedefútbol luego de que abandonara la concentración de la Selección de Costa Rica para casarse.

La polémica en torno a Álvaro Zamora empieza a crecer. Este miércoles, el extremo del Académico de Viseu abandonó la concentración de la Selección de Costa Rica para asistir a su casamiento, perdiéndose así el último amistoso de la fecha FIFA contra Inglaterra.

El duelo frente a los campeones del mundo en 1966 tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio, en Orlando, Florida. Pero la boda de Zamora se realizará este sábado 6 y, ante la imposibilidad de reprogramar el evento, acordó con el seleccionador Fernando Batista su salida antes de lo previsto.

Manfred Ugalde deja mal parado a Álvaro Zamora

Tras consultar a fuentes de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que, contrario a Zamora, uno de los compañeros de Zamora en la Tricolor aplazó su casamiento para poder decir presente en los dos fogueos de la fecha FIFA.

ver también Manfred Ugalde rumbo a una venta multimillonaria: Spartak de Moscú ya tomó una decisión sobre el delantero de Costa Rica

“Manfred Ugalde se casaba en un principio a inicios de junio, el jugador cambió la fecha de su boda al enterarse de que si podría jugar ante Colombia e Inglaterra”, confirmó Jiménez en sus redes sociales, que se llenaron de elogios hacia el delantero de Spartak de Moscú.

Recordemos que Ugalde arrastraba una sanción de cuatro partidos por la expulsión contra Honduras en el último partido de las eliminatorias mundialistas. Motivo por el cual el “Bocha” Batista no lo convocó para los fogueos con Jordania e Irán de marzo y se creía que iba a suceder lo mismo en la presente ventana.

El compromiso de Manfred Ugalde con La Sele es total. (Foto: FCRF)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, como la FIFA cambio su criterio sobre los amistosos internacionales, a los cuales ya no considera de carácter oficial, la ausencia del ariete no sirvió para empezar a purgar el castigo. Cuando la Federación se enteró de esto, se disgustó. Pero pudo utilizar al ex Saprissa en El Campín, en la derrota 1-3 ante Colombia, y lo hará en el choque con los ingleses.

En resumen

Mientras Álvaro Zamora dejó La Sele para casarse, se reveló que Manfred Ugalde pospuso su propia boda a inicios de junio para no perderse los amistosos ante Colombia e Inglaterra.

a inicios de junio para no perderse los amistosos ante Colombia e Inglaterra. La decisión del delantero del Spartak de Moscú generó aplausos entre la afición, dejando aún más expuesto a Zamora ante la opinión pública por abandonar la concentración.

ante la opinión pública por abandonar la concentración. Pese a arrastrar una sanción, el cambio de criterio de la FIFA sobre los amistosos permitió que Ugalde juegue esta fecha FIFA, justificando su decisión de mover la fecha de su matrimonio.