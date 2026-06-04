Comunicaciones no lo vio venir: el filoso comentario de Dairon Reyes en medio de los rumores sobre su fichaje por Xelajú

Dairon Reyes rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan con Xelajú. Y lo hizo con un mensaje que ilusiona a Comunicaciones.

La continuidad de Dairon Reyes sigue siendo uno de los grandes temas a resolver en Comunicaciones. El talentoso mediocampista cubano terminó contrato tras el Torneo Clausura 2026 y la intención del club es renovárselo. Sin embargo, Xelajú MC irrumpió en escena para negociar con el ex Inter Miami.

Hasta el momento, se desconoce el estatus de las pláticas entre Reyes y las partes. Pero la amenaza de los Chivos incomoda a los 32 veces campeones del fútbol guatemalteco teniendo en cuenta que se llevaron a uno de sus jugadores, Ernesto Monreal, cuando parecía que iba a seguir en la institución Crema.

El mensaje de Dairon Reyes sobre su supuesto fichaje por Xelajú

Dairon Reyes utilizó su cuenta oficial de Facebook para comentar con tono irónico una publicación en la que se afirma que será nuevo futbolista de Xelajú: “Ustedes van un mercado de fichajes por delante de mí. Ni Fabrizio Romano se atreve a tanto”, escribió el caribeño.

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En los últimos días, el volante de 22 años ilusionó a los aficionados de Comunicaciones con su continuidad, también a través de las redes sociales, al celebrar la renovación de Agustín Vuletich. Un mensaje que puede interpretarse por el lado de su compromiso con el equipo de cara al Apertura 2026.

Recordemos que en el último semestre el seleccionado cubano fue una pieza clave para lograr la permanencia en Liga Nacional y llegar hasta las semifinales, aportando 10 goles y 3 asistencias a lo largo de 24 partidos.

Mientras se define su situación, el entrenador Marco Antonio Figueroa habría pedido el fichaje del nicaragüense Jonathan Moncada. Y, al parecer, ya se habría llegado a un acuerdo verbal para que el mediapunta de Diriangén se sume al conjunto Albo. Falta la firma del contrato.

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