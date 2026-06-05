Thomas Christiansen gana 840 mil dólares en Panamá; este es el salario que pide para renovar después del Mundial 2026

La Selección de Panamá está enfocada en su participación en el Mundial 2026, pero la Federación Panameña de Fútbol ya trabaja en un tema clave para el futuro: la continuidad de Thomas Christiansen. El entrenador hispano-danés tiene contrato hasta después de la Copa del Mundo y, aunque existe interés mutuo por seguir, las negociaciones todavía no han llegado a un acuerdo definitivo.

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Durante los últimos meses crecieron las especulaciones sobre una posible salida del seleccionador. Sin embargo, el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias, dejó claro que la federación desea mantener el proyecto. “Hay interés de él y de la Federación. Nosotros estamos contentos con su trabajo, pero es un tema económico”, explicó el dirigente al referirse a las conversaciones.

Un salario que podría superar el millón de dólares

Actualmente, Thomas Christiansen percibe un salario cercano a los 70 mil dólares mensuales, lo que representa alrededor de 800 mil dólares al año. Para el contexto centroamericano es una cifra importante, pero sigue estando lejos de lo que ofrecen otras federaciones y clubes con mayor poder financiero.

Según información divulgada por el programa Meketrefes del Futbol, la FEPAFUT estaría considerando aumentar el sueldo del técnico hasta el millón de dólares anuales como parte de una futura negociación. Aunque todavía no existe una propuesta formal, ese posible incremento refleja la intención de competir con las ofertas que podrían llegar desde el extranjero.

Un técnico cotizado en la región

El trabajo de Christiansen ha elevado su prestigio internacional. Bajo su dirección, Panamá alcanzó la final de la Copa Oro 2023, la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25 y consiguió la clasificación al Mundial 2026. Esos resultados despertaron el interés de mercados como México, Estados Unidos y España.

Arias reconoció la dificultad de igualar el poder económico de esos destinos. “Cuando comparas el salario de un entrenador de Panamá ganando 800 mil dólares al año con otras selecciones que cobran millones, no nos permite negarle la oportunidad a Thomas de otro reto”, afirmó el presidente federativo.

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Por ahora, no hay una decisión definitiva sobre la continuidad del entrenador. La prioridad de ambas partes es el Mundial 2026, y se espera que las conversaciones se intensifiquen una vez concluya el torneo. Panamá quiere retener al técnico que cambió la historia reciente de la selección, pero todo dependerá de la capacidad de la federación para presentar una propuesta competitiva.