No viajan a Estados Unidos: Thomas Christiansen deja sin Mundial 2026 a dos convocados de Panamá

Christiansen reduce la lista de convocados para el partido de Panama contra Bosnia en Estados Unidos.

A falta de pocos días para que inicie el Mundial 2026, Thomas Christiansen decidió recortar la lista de la Panamá antes del amistoso del día sábado frente a Bosnia en Estados Unidos. Igualmente, el DT seguirá contando con algunos jugadores de reserva.

Para el juego contra Brasil y el de este miércoles ante República Dominicana, el entrenador de la Selección de Panamá llamó a cuatro nombres más de los 26 finalistas que había convocado. Esto se debió a que varias figuras como Godoy y Carrasquilla estaban con molestias.

ver también Preocupación en Panamá: la respuesta de Christiansen cuando le preguntaron si Adalberto Carrasquilla llega al Mundial 2026

Dos de ellos ya fueron avisados que no seguirán en la concentración de los Canaleros. Se trata de Iván Anderson, lateral derecho de Universitario, y José Murillo, mediocampista del Plaza Amador. Según COS Panamá, “no viajan con el grupo rumbo a St. Louis“.

Con estas dos ausencias, Kadir Barría, Víctor Griffith y JD Gunn continúan con posibilidades de meterse en la nómina final. Los tres estuvieron en los juegos amistosos que tuvo el seleccionado panameño y también dirán presentes en Estados Unidos.

La lista de lesionados de Panamá a días del debut contra Ghana en el Mundial 2026

El delantero del Botafogo podría suceder a Azarías Londoño, quien no estuvo en ninguno de los encuentros amistosos por problemas musculares. El de la Universidad Católica trabaja de manera diferenciada y será esperado hasta último momento.

Publicidad

Publicidad

Lo mismo sucede en la portería con Luis Mejía. Manotas sigue recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho y su presencia todavía no está asegurada. En su lugar, podría ir Gunn. En el caso de Griffith, Christiansen lo piensa para reemplazar a Aníbal Godoy o Adalberto Carrasquilla, si es que alguno de los dos no se mejora para el debut ante Ghana.

En resumen

Thomas Christiansen recortó la lista de Panamá antes del amistoso contra Bosnia.

recortó la lista de Panamá antes del amistoso contra Bosnia. Iván Anderson y José Murillo fueron dados de baja de la concentración de Panamá.

y fueron dados de baja de la concentración de Panamá. El debut de Panamá en el Mundial 2026 será contra la selección de Ghana.