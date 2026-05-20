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No jugaría contra Messi: la insólita razón por la que Deybi Flores sería descartado ante Argentina

Desde Honduras van confirmando la primera va para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi previo al Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Deiby Flores no estaría en la convocatoria contra Argentina.
Deiby Flores no estaría en la convocatoria contra Argentina.

El mediocampista hondureño Deybi Flores no formaría parte de la Selección de Honduras para el partido amistoso contra Argentina de este próximo 6 de junio. La razón principal de su ausencia es queel jugador sigue sin encontrar club, lo que ha afectado su ritmo de juego.

El director técnico de la H, José Francisco Molina, ya se lo había adelantado al propio futbolista su decisión y explicarle los motivos de manera honesta, ya que busca tener a convocados que estén en buena forma.

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“Ya se lo dije a él también, fui muy sincero porque considero que puede ser un futbolista para la Selección. Ya lo es, lo ha sido”, explicó el entrenador Molina.

A pesar de no tener equipo, el técnico ya había respaldado a Flores en el pasado, incluyéndolo en el partido anterior contra Perú para darle confianza y demostrarle el apoyo del cuerpo técnico. “Lo hizo muy bien, el rato que estuvo, lo hizo fenomenal”, recordó el estratega.

El periodista hondureño, Omar Gutiérrez, lo da como baja confirmada.

El periodista hondureño, Omar Gutiérrez, lo da como baja confirmada.

Sin embargo, la inactividad terminaría pesando para esta nueva convocatoria. El último partido oficial que disputó Deybi Flores fue el pasado 1 de febrero en el fútbol de Arabia Saudita. Se espera que el volante logre fichar con un nuevo club pronto para volver a vestir la camiseta de la Selección.

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Por ahora se mantiene esperando la oportunidad para firmar por la mejor oferta. Su prioridad es seguir en el extranjero, pero no se descarta que pueda volver a Olimpia, si no sale nada atractivo para seguir siendo legionario.

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¿A qué hora juegan Honduras vs. Argentina?

El partido entre Honduras Argentinaestá programado para las 7:00 p. m. (hora de Texas), es decir, a las 6:00 p. m. (hora hondureña).

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¿Cuándo es el encuentro entre Honduras vs. Argentina?

Honduras sostendrá un partido amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, el próximo 6 de junio, en el Kyle Field de la ciudad de Texas, con capacidad para más de 102,000 aficionados.

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