José Francisco Molina lo confirma con Keyrol: el sorpresivo 11 que mandaría Honduras ante Argentina

El DT español va a enfrentar su segundo partido al frente de la Selección de Honduras y será contra la campeona del mundo.

José Francisco Molina se prepara para su segundo partido al frente de la Selección de Honduras. En su debut empató 2-2 ante Perú y ahora va contra la campeona del mundo: Argentina.

Instalados en Texas durante toda la semana, Molina ha trabajado con nuevos jugadores que no estuvieron en su primer llamado. La única baja confirmada por ahora es la de Jorge Álvarez, por lesión.

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Entre las sorpresas de la convocatoria están Keyrol Figueroa, Cristian Canales y David Ruiz, jugadores que, si bien no serán titulares, podrían sumar minutos.

Así lo confirmó José Francisco Molina al ser consultado sobre si Keyrol jugará ante la albiceleste; el DT dijo que iba a tener su momento en el partido.

En ese contexto, Honduras presentaría un 11 con varias sorpresas para enfrentar a la escuadra que dirige Lionel Scaloni, amigo de Molina.

En el papel, la formación estaría conformada por un parado 4-5-1 con Dereck Moncada y Luis Palma bien abiertos por los costados, y que se podría convertir en 4-3-3 cuando Honduras ataque.

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El posible 11 titular de Honduras

Portero: Edrick Menjívar

Edrick Menjívar Defensas: Kevin Güity, Denil Maldonado, Giancarlo Sacaza y Joseph Rosales

Kevin Güity, Denil Maldonado, Giancarlo Sacaza y Joseph Rosales Mediocampistas: Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez y Alejandro Reyes

Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez y Alejandro Reyes Delanteros: Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Luis Palma

El posible 11 titular de Argentina

Portero: Juan Musso

Juan Musso Defensas: Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada Delanteros: Lautaro Martínez, José Manuel López.