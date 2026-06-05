El mediocampista podría dejar la Liga Mayor para continuar su futuro en el Houston Dynamo.

Uno de los mejores jugadores que tuvo la Selección de El Salvador en el partido amistoso contra Corea del Sur llamó la atención en el país estadounidense. Fue uno de los titulares que se desempeña en la Liga Mayor y ahora podría emigrar a la MLS.

Según la información de Súper Fútbol, Jefferson Valladares está en el radar del Houston Dynamo. “El club estadounidense ya presentó una oferta a Municipal Limeño y ambas partes se encuentran en negociaciones“, confirmó el medio sobre la propuesta.

Jefferson Valladares podría dejar El Salvador y mudarse a la MLS

Mucho tuvo que ver el amistoso que jugó El Salvador frente a los asiáticos el pasado miércoles en la ciudad de Sandy, Utah. De confirmarse el traspaso de Valladares, La Selecta sumaría un nuevo legionario en la Major League Soccer.

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Pese a la derrota que sufrió el equipo del Bolillo Gómez, el desarrollo del partido fue suficiente para que Valladares completara una buena actuación. El 15 de La Selecta tuvo varias recuperaciones en el sector derecho y se aproximó al área rival para poder rematar.

Valladares completó los 90 minutos en el encuentro amistoso. Este sábado, volverá a ser visto por el Houston Dynamo, ya que el seleccionado cuscatleco se medirá contra su par de Qatar sobre las 2 p.m. en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

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En la última temporada, el nacido en Santa Rosa de Lima disputó 43 partidos con el Municipal Limeño. En varios de ellos, actuó como capitán con apenas 23 años, lo que demuestra el liderazgo que tiene a pesar de no tener un largo recorrido.

En resumen

El volante Jefferson Valladares destacó en el partido amistoso de El Salvador ante Corea del Sur.

destacó en el partido amistoso de El Salvador ante Corea del Sur. El club Houston Dynamo de la MLS presentó una oferta para fichar al futbolista salvadoreño.

de la MLS presentó una oferta para fichar al futbolista salvadoreño. El jugador de Municipal Limeño completó los 90 minutos en el encuentro contra los coreanos.