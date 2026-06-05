Joseph Joseph respondió a las declaraciones de Raúl Pinto sobre la salida de Machillo Ramírez y pidió no politizar la figura del histórico técnico rojinegro.

La semana pasada, Raúl Pinto encendió la interna de Liga Deportiva Alajuelense al referirse a la salida de Óscar “Machillo” Ramírez. El ex vicepresidente rojinegro aseguró que intentó defender la continuidad del técnico dentro de la Junta Directiva, pero que perdió una votación por 9-1. Además, explicó que decidió renunciar al órgano directivo al no sentirse respaldado por sus colegas.

La polémica estalló justo cuando la Liga se prepara para la Asamblea General Ordinaria del próximo 13 de junio, una cita que será fundamental para definir el futuro político de la institución.

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Pinto, junto con Aquiles Mata, comanda el grupo opositor Un Nuevo Capítulo, que buscará ganar espacio dentro de una estructura donde el oficialismo, encabezado por la figura de Joseph Joseph, también llega con mucho en juego.

Raúl Pinto quiere volver a la directiva rojinegra (LDA).

Joseph Joseph respondió por el caso Machillo Ramírez

Este viernes el presidente manudo fue consultado por las polémicas declaraciones de su otrora mano derecha y, aunque evitó entrar en una discusión punto por punto, le respondió con una frase fuerte.

“Primero me parece muy desafortunado la verdad y lo que menos conveniente veo es que se politice un tema de alguien tan querido dentro de la institución como es Óscar Ramírez. La verdad que por lo menos de mi parte no pienso caer tan bajo”, afirmó Joseph Joseph.

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Joseph Joseph le marcó la cancha a Raúl Pinto (LDA).

El mandamás de la Liga dejó claro que la figura de Machillo Ramírez debe quedar por encima de la disputa electoral que vive el club. “Óscar Ramírez es una institución dentro de Liga Deportiva Alajuelense. No se merece que se politice ese tema y no voy a caer en eso. Óscar siempre tiene las puertas abiertas para volver a esta, que yo sé que es su institución”, agregó.

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La Asamblea que puede mover el poder en Alajuelense

La Asamblea del 13 de junio será uno de los momentos más importantes del año para Alajuelense. En esa jornada entrarán en elección los puestos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero, además del fiscal financiero.

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El clima político llega cargado por el fracaso deportivo del Clausura 2026, la salida de Machillo Ramírez, la reestructuración del equipo y las diferencias internas que quedaron expuestas en los últimos días.

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Además del oficialismo y del grupo Un Nuevo Capítulo, también se postularán las agrupaciones Grandeza Rojinegra y Transparencia Rojinegra, que prometen darle más intensidad a una elección que ya venía caliente.

En síntesis

Raúl Pinto aseguró que perdió 9-1 una votación por la continuidad de Machillo Ramírez.

Joseph Joseph calificó como “desafortunado” politizar la salida del exentrenador manudo.

Alajuelense llega a la Asamblea del 13 de junio con una interna política cada vez más caliente.

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