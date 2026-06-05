Paraguay 0-0 Nicaragua EN VIVO: Rueda el balón – minuto a minuto del amistoso internacional como previa del Mundial 2026

El estadio Defensores del Chaco será la sede del juego.

La afición de Paraguay llega para el partido ante Nicaragua

Comenzó el partido! Paraguay y Nicaragua ya juegan en el estadio Defensores del Chaco

Siga el minuto a minuto del partido de los paraguayos ante pinoleros en la previa al Mundial 2026.

La Selección de Nicaragua afrontará una prueba de fuego cuando enfrente en un partido amistoso a Paraguay, a una de las Mundialistas de United 2026 y que es dirigida por Gustavo Alfaro que buscará dejar una buena impresión ante su gente previo a emprender su viaje.

Los pinoleros al mando de Juan Cruz Real tienen una oportunidad de nuevamente dejar una buena imagen, tal como lo hicieron hace unos días contra Sudáfrica y así tener un impulso de cara a la Liga de Naciones de la Concacaf que arrancará en septiembre.

Cuándo y dónde juega la Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El combinado nicaragüense enfrentará a los guaraníes sete viernes 5 de junio a las 16:15 horas de Centroamérica (17:15 de Panamá) en el estadio Defensores del Chaco en La Asunción, Paraguay.

Dónde ver EN VIVO a Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El juego de Nicaragua contra paragua se podrá observar en Canal 6 y en Nicasports