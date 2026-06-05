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Paraguay 0-0 Nicaragua EN VIVO: Rueda el balón – minuto a minuto del amistoso internacional como previa del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de los paraguayos ante pinoleros en la previa al Mundial 2026.

Inicia el partido

Comenzó el partido! Paraguay y Nicaragua ya juegan en el estadio Defensores del Chaco

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Calienta el local

Paraguay se prepara para el pitazo inicial

Calientan

se atrasa el inicio

El partido de Paraguay vs Nicaragua arrancará a las 16:45 horas

Alineación Nicaragua

Los elegidos de Juan Cruz Real

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El once local

La alineación de Paraguay

Llega la afición

Los paraguayos despedirán a su equipo

Gran ambiente

La afición de Paraguay llega para el partido ante Nicaragua

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El uniforme

Nicaragua jugará de azul ante Paraguay

El escenario

El estadio Defensores del Chaco será la sede del juego.

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Posible once

Así jugarían los pinoleros

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Paraguay vs. Nicaragua

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Siga en vivo el partido de Paraguay vs. Nicaragua
© Selección NicaraguaSiga en vivo el partido de Paraguay vs. Nicaragua

La Selección de Nicaragua afrontará una prueba de fuego cuando enfrente en un partido amistoso a Paraguay, a una de las Mundialistas de United 2026 y que es dirigida por Gustavo Alfaro que buscará dejar una buena impresión ante su gente previo a emprender su viaje.

Los pinoleros al mando de Juan Cruz Real tienen una oportunidad de nuevamente dejar una buena imagen, tal como lo hicieron hace unos días contra Sudáfrica y así tener un impulso de cara a la Liga de Naciones de la Concacaf que arrancará en septiembre.

Cuándo y dónde juega la Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El combinado nicaragüense enfrentará a los guaraníes sete viernes 5 de junio a las 16:15 horas de Centroamérica (17:15 de Panamá) en el estadio Defensores del Chaco en La Asunción, Paraguay.

Dónde ver EN VIVO a Selección de Paraguay vs. Nicaragua

El juego de Nicaragua contra paragua se podrá observar en Canal 6 y en Nicasports

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