Cuándo y a qué hora juegan Honduras vs. Argentina previo al Mundial 2026 ¡Otra vez contra Messi!

La Selección de Honduras ha confirmado un amistoso de lujo para seguir con la adaptación de José Francisco Molina como su nuevo entrenador.

El combinado catracho se enfrentará a Argentina, actual campeona del mundo, en un partido que se disputará en Texas, EE. UU., el 6 de junio de 2024, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Para la albiceleste, este partido será clave para la adaptación al clima y las condiciones de Texas, antes de comenzar su camino hacia el Mundial 2026.

Los dirigidos por Lionel Scaloni fueron ubicados en el grupo J, con rivales como Argelia, Austria y Jordania. Estos dos últimos los enfrentará en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.

El partido también es tomado como una cábala para la albiceleste, ya que previo a Qatar 2022 enfrentó a Honduras y luego salió campeona del mundo.

Lionel Messi visitó Honduras en febrero de 2025 con el Inter Miami, provocando euforia en San Pedro Sula. Ahora, su camino vuelve a cruzarse con el país centroamericano.

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¿A qué hora juegan Honduras vs. Argentina?

El partido entre Honduras y Argentina está programado para las 7:00 p. m. (hora de Texas), es decir, a las 6:00 p. m. (hora hondureña).

¿Cuándo es el encuentro entre Honduras vs. Argentina?

Honduras sostendrá un partido amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, el próximo 6 de junio, en el Kyle Field de la ciudad de Texas, con capacidad para más de 102,000 aficionados.

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