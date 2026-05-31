¿Vuelve a casa? El entorno de Deybi Flores confiesa lo que nadie quería escuchar sobre Olimpia

Deiby Flores sigue sin club, pero ha tomado una decisión concreta sobre su futuro en medio de los rumores de su regreso a Olimpia.

El mediocampista hondureño Deybi Flores tiene las cosas claras: su prioridad absoluta es seguir jugando fuera de Honduras. A pesar de los fuertes rumores que lo vinculaban con un posible regreso al Olimpia para el próximo torneo, el entorno cercano al futbolista ha confirmado que esa opción está totalmente descartada por el momento.

A sus 29 años, el deseo de Flores es mantenerse como legionario. Tras finalizar su etapa en el fútbol de Arabia Saudita, donde jugó su último partido oficial el pasado 1 de febrero, el jugador y su equipo de trabajo ya se encuentran analizando opciones.

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Entre los destinos más fuertes que se perfilan para su futuro destaca nuevamente el fútbol de Medio Oriente, informa Álvaro de la Rocha.

Esta situación de incertidumbre sobre su futuro ya empezó a traer consecuencias en su carrera internacional. Debido a que se encuentra como agente libre y suma varios meses sin competir oficialmente, el técnico de la Selección de Honduras decidió no convocarlo para el atractivo partido amistoso frente a Argentina de este próximo 6 de junio.

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La falta de ritmo de juego ha sido el argumento principal para dejarlo fuera de esta convocatoria, una baja sensible para la escuadra catracha.

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La noticia cae como un balde de agua fría para los aficionados del Olimpia, club que se mantenía a la expectativa y con la ilusión de repatriar al talentoso volante de contención. Por ahora, el equipo capitalino tendrá que tachar el nombre de Deybi de su lista de deseos y esperar a que el jugador cumpla sus metas en el mercado internacional antes de pensar en un retorno a casa.

Se espera que en las próximas semanas se defina oficialmente cuál será el nuevo destino de Flores en el extranjero.

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En resumen

Deybi Flores descarta regresar al Olimpia; su prioridad absoluta es seguir jugando en el extranjero y apunta a Medio Oriente.

No fue convocado para el amistoso contra Argentina debido a la falta de ritmo de juego tras quedar libre.

El mediocampista de 29 años se encuentra buscando club y no disputa un partido oficial desde el pasado 1 de febrero.