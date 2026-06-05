Panamá en lo más alto: el ranking previo al Mundial 2026 en el que la Marea Roja supera a Inglaterra

Los panameños reciben noticia que los pone en lo más alto, incluso de su rival Inglaterra.

La Selección de Panamá recibió una noticia que ha generado orgullo y expectativa a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026. Un reconocido ranking internacional de indumentarias mundialistas colocó a la representación canalera en el primer lugar entre las 48 selecciones participantes, destacando la calidad y el diseño de sus nuevas camisetas confeccionadas por Reebok.

El listado, elaborado bajo criterios completamente subjetivos y basado en la combinación de los uniformes de local y visitante, ubicó a Panamá por encima de potencias tradicionales del fútbol mundial. La valoración resaltó especialmente el equilibrio entre la estética clásica y los detalles modernos que presenta la nueva colección canalera.

La publicación calificó ambas camisetas como “dos auténticos clásicos”, destacando su apariencia retro, elegante y representativa de la identidad futbolística panameña. La elección ha sido celebrada por aficionados que desde la presentación de los uniformes mostraron una respuesta positiva hacia el nuevo diseño.

Panamá lidera el ranking mundial de camisetas

La gran sorpresa del ranking fue ver a Panamá en la cima de la clasificación, superando a selecciones con enorme tradición y reconocimiento internacional. Entre los equipos que quedaron por detrás de la Marea Roja aparecen Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, República Checa, Uruguay y Marruecos, todos considerados referentes en cuanto a diseño de indumentaria deportiva.

El reconocimiento llega en un momento especial para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, que se encuentra ultimando detalles para afrontar una histórica participación mundialista. Más allá de los resultados deportivos que puedan conseguirse en la competición, la selección ya ha conseguido llamar la atención a nivel internacional por la imagen que proyectará dentro de los terrenos de juego.

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Mientras la cuenta regresiva para el debut continúa avanzando, la afición panameña suma otro motivo para ilusionarse. La elección de la camiseta como la mejor del Mundial 2026 representa un reconocimiento simbólico, pero también refleja el crecimiento de una selección que busca destacar tanto dentro como fuera de la cancha en la máxima cita del fútbol internacional.

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