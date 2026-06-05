“No venimos a jugar contra Messi”: la picante frase de Molina y lo que hará cuando vea a Scaloni

José Francisco Molina habló de la ausencia de Lionel Messi antes de que Honduras enfrente a Argentina en partido amistoso.

José Francisco Molina, director técnico de la Selección de Honduras, lanzó un mensaje de autoridad y confianza en la antesala del esperado partido amistoso frente a Argentina. Lejos de achicarse ante la jerarquía del rival, el estratega español dejó claro que la Bicolor llega con la preparación y el carácter necesarios para competir al más alto nivel.

Durante la conferencia de prensa, Molina fue enfático al señalar que el planteamiento de su equipo no se limitará a neutralizar a la máxima figura del conjunto sudamericano.

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“Argentina con Messi puede ser algo mejor, pero nosotros no hemos venido aquí a jugar contra Messi, sino con Argentina”, sentenció el timonel catracho, demostrando el respeto que le tiene al bloque colectivo de la vigente campeona del mundo.

Consciente de la distancia que existe entre ambos planteles, Molina aseguró que Honduras no intentará imitar el estilo de la Albiceleste, sino que apostará por sus propias virtudes para buscar dar la sorpresa.

“No pretendemos jugar contra Argentina de la forma que lo hacen ellos, nosotros tenemos nuestras armas; intentaremos ganar. Sabemos de la dificultad, pero luego, si nos gana, toca seguir trabajando y aprender”, analizó.

El reencuentro con Scaloni

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia fue cuando Molina recordó su etapa como futbolista en el Deportivo La Coruña, donde compartió vestuario durante seis temporadas con el actual seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

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“Es un placer volver a verlo, enfrentarlo a él. Me alegra por sus éxitos, fue compañero mío durante seis años… Vamos a saludarnos, darnos un abrazo y recordar una anécdota de los viejos tiempos”, confesó con una sonrisa.

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El técnico se mostró sumamente agradecido por el notable cambio de ambiente que se vive alrededor del equipo, destacando que han logrado reconectar con el público catracho. “Todos nos comentaban que la ilusión se había perdido un poco, pero nos alegra que se vuelvan a estar conectados”, afirmó.

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Finalmente, al ser consultado sobre el eterno debate y las críticas que generan las convocatorias en el país, Molina le restó dramatismo y aseguró que lo asume con “absoluta normalidad”.

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“Cada vez que un seleccionador da una lista siempre hay críticas… Nosotros debemos escoger lo que hay y lo que no hacemos es marginar a nadie. No me importa de qué equipo son cuando hago la lista; tomamos decisiones deportivas basadas en el rendimiento”, concluyó el estratega, reafirmando su total confianza en el talento del futbolista hondureño de cara al futuro.