Luis Palma da la noticia con la que Honduras se iguala a Costa Rica, pero Panamá la pone en su sitio

Luis Enrique Palma Oseguera (26 años) ha recuperado su mejor versión en el Lech Poznan. El equipo polaco no se equivocó a la hora de pedir la cesión del hondureño al Celtic de Escocia.

Sus 18 aportaciones, repartidas en 9 goles y 9 asistencias, hacen ver al catracho con buenos ojos para dar el salto a otro equipo de mayor trascendencia o volver al Celtic, que es el dueño de su ficha.

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Legión Catracha y Sofascore han destacado la última jornada que tuvo Palma Oseguera en la liga polaca, donde derrotaron 1-2 al Pogon Szczecin.

Luis Enrique anotó el segundo gol de la victoria al minuto 62 y fue clave para que el Lech Poznan siga como líder de su competición, camino al bicampeonato.

Luis Palma iguala a Costa Rica, pero es superado por Panamá

“El Bicho” fue elegido por segunda semana consecutiva entre los mejores hispanoamericanos en el resto de Europa. El catracho obtuvo una puntuación de 8.0 por parte de Sofascore.

Ahora bien, Palma igualó la puntuación del tico Carlos Mora, quien fue importante en la victoria del U Craiova en Rumanía sobre el Rapid Bucarest.

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El hondureño fue superado por Cristian Martínez, de Panamá, quien aportó una asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona y sumó 8.2 puntos.

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