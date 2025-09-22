Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Confirmado: Jeaustin Campos recibe la noticia que tanto deseaba antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

El DT de Real España obtuvo este fin de semana la noticia que tanto quería antes de los cuartos de Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos sonríe antes de enfrentar a Plaza Amador.
Jeaustin Campos sonríe antes de enfrentar a Plaza Amador.

Jeaustin Campos y Real España se enfrentan al rival más duro de todos en los cuartos de final de Copa Centroamericana.

Los ´Aurinegros´ se medirán al mejor primer de la fase de grupos, Plaza Amador, y ya fueron avisados del poderío ofensivo de los ´Leones´ de Panamá.

Pese a eso, en la previa Campos ha recibido la noticia que todo entrenador tanto desea antes de un partido importante.

Publicidad
El refuerzo europeo que está en la órbita de Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf

ver también

El refuerzo europeo que está en la órbita de Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf

¿Cuáles son las cuatro buenas noticias que recibió Jeaustin Campos?

El estratega costarricense puede sonreír ya que se confirmó que tendrá a todo su plantel a disposición y que acabó una racha negativa que acarreaba desde hace varias semanas.

La primera buena noticia para Campos y Real España es que el regresaron al triunfo luego de 5 partidos en Liga Nacional tras vencer 2-0 a Lobos UPNFM con goles de Afronit Tatum y Dixon Ramírez.

Publicidad

La segunda buena nuevatiene que ver con uno de los anotadores: Dixon ´Flash´ Ramírez. El veloz extremo se recuperó de una lesión en tiempo récord y reapareció el pasado domingo luego de más de un mes de ausencia. Ramírez, uno de los jugadores más desequilibrantes del cuadro españolista, no jugaba desde el 24 de agosto.

Dixon Ramírez regresó a las canchas y lo hizo con gol luego de un mes de ausencia.

Dixon Ramírez regresó a las canchas y lo hizo con gol luego de un mes de ausencia.

Publicidad
Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

ver también

Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

3. Las altas siguen siendo las buenas noticias, y la tercera nota positiva para el conjunto catedrático es el también regreso de su máximo goleador del semestre: Gustavo Moura. El atacante brasileño salió lesionado el pasado 10 de septiembre y encendió todas las alarmas en la Estación Real. Sin embargo, lo que pareció en un principio un desgarro, fue finalmente una contractura y luego de 11 días pudo volver a tener actividad. Moura é Souza es el jugador con más goles para los de Campos con 5.

Gustavo Moura, el máximo goleador de Real España, apunta a ser titular contra Plaza Amador.

Gustavo Moura, el máximo goleador de Real España, apunta a ser titular contra Plaza Amador.

Publicidad

4. En el final, pero no menos importante, la cuarta novedad que suma es la también recuperación de Bryan Velásquez Moya. La ´Bestia´ no tuvo participación ante Lobos, pero fue estuvo en el banco de suplentes listo para ingresar. Moya, que fue clave con el gol del triunfo ante Diriangén, no juega desde el 31 de agosto ante Motagua luego de lesionarse uno de sus metatarsianos.

Bryan Moya también se apunta para estar disponible en Copa Centroamericana.

Bryan Moya también se apunta para estar disponible en Copa Centroamericana.

Publicidad
El error de Javier López que dará de qué hablar y su aviso a Alajuelense antes de enfrentarse en Copa Centroamericana

ver también

El error de Javier López que dará de qué hablar y su aviso a Alajuelense antes de enfrentarse en Copa Centroamericana

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    Baja inesperada: Juan Pablo Vargas recibe una mala noticia antes de las Eliminatorias con Costa Rica
    Costa Rica

    Baja inesperada: Juan Pablo Vargas recibe una mala noticia antes de las Eliminatorias con Costa Rica

    La MLS pone a Alonso Martínez a la par de Messi y confirma un nuevo récord histórico
    Costa Rica

    La MLS pone a Alonso Martínez a la par de Messi y confirma un nuevo récord histórico

    Bukele queda en medio de una fuerte acusación que perjudica al Bolillo
    El Salvador

    Bukele queda en medio de una fuerte acusación que perjudica al Bolillo

    Osael Maroto confirma la decisión oficial de Fedefútbol para la próxima convocatoria del Piojo Herrera
    Costa Rica

    Osael Maroto confirma la decisión oficial de Fedefútbol para la próxima convocatoria del Piojo Herrera

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo