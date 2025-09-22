Confirmado: Jeaustin Campos recibe la noticia que tanto deseaba antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

Jeaustin Campos y Real España se enfrentan al rival más duro de todos en los cuartos de final de Copa Centroamericana.

Los ´Aurinegros´ se medirán al mejor primer de la fase de grupos, Plaza Amador, y ya fueron avisados del poderío ofensivo de los ´Leones´ de Panamá.

Pese a eso, en la previa Campos ha recibido la noticia que todo entrenador tanto desea antes de un partido importante.

Publicidad

Publicidad

ver también El refuerzo europeo que está en la órbita de Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf

¿Cuáles son las cuatro buenas noticias que recibió Jeaustin Campos?

El estratega costarricense puede sonreír ya que se confirmó que tendrá a todo su plantel a disposición y que acabó una racha negativa que acarreaba desde hace varias semanas.

La primera buena noticia para Campos y Real España es que el regresaron al triunfo luego de 5 partidos en Liga Nacional tras vencer 2-0 a Lobos UPNFM con goles de Afronit Tatum y Dixon Ramírez.

Publicidad

La segunda buena nuevatiene que ver con uno de los anotadores: Dixon ´Flash´ Ramírez. El veloz extremo se recuperó de una lesión en tiempo récord y reapareció el pasado domingo luego de más de un mes de ausencia. Ramírez, uno de los jugadores más desequilibrantes del cuadro españolista, no jugaba desde el 24 de agosto.

Publicidad

Dixon Ramírez regresó a las canchas y lo hizo con gol luego de un mes de ausencia.

Publicidad

ver también Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

3. Las altas siguen siendo las buenas noticias, y la tercera nota positiva para el conjunto catedrático es el también regreso de su máximo goleador del semestre: Gustavo Moura. El atacante brasileño salió lesionado el pasado 10 de septiembre y encendió todas las alarmas en la Estación Real. Sin embargo, lo que pareció en un principio un desgarro, fue finalmente una contractura y luego de 11 días pudo volver a tener actividad. Moura é Souza es el jugador con más goles para los de Campos con 5.

Gustavo Moura, el máximo goleador de Real España, apunta a ser titular contra Plaza Amador.

Publicidad

Publicidad

4. En el final, pero no menos importante, la cuarta novedad que suma es la también recuperación de Bryan Velásquez Moya. La ´Bestia´ no tuvo participación ante Lobos, pero fue estuvo en el banco de suplentes listo para ingresar. Moya, que fue clave con el gol del triunfo ante Diriangén, no juega desde el 31 de agosto ante Motagua luego de lesionarse uno de sus metatarsianos.

Bryan Moya también se apunta para estar disponible en Copa Centroamericana.

Publicidad