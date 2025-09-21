El refuerzo europeo que está en la órbita de Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf

El vital encuentro entre Honduras y Costa Rica donde hondureños y ticos se juegan el boleto al próximo mundial está cada vez más cerca.

Para la Bicolor es la gran oportunidad de casi sellar su boleto ya que juega como local y recuperará a varios futbolistas claves para el partido.

Kervin Arriaga es la principal alta que tendrá la Bicolor, aunque hay otro jugador que milita en una Primera División de Europa que comienza a ganar terreno y podría ser un gran refuerzo si así lo decide Reinaldo Rueda.

¿Qué jugador se apunta para reforzar a Honduras ante Costa Rica?

Una de las novelas en el mercado de pases fue la del extremo hondureño, Rigoberto Rivas.

El ´Bambino´ había sido comunicado que no sería tomado en cuenta, pero al tener contrato por tres años más decidió quedarse en el club ya que no llegaron propuestas que igualaran su salario.

Ante esto, el internacional por Honduras ha retomado su mejor condición física tras recuperarse de la última lesión que lo aquejó.

Es así como este domingo fue titular con Kocaelispor por primera vez después de 164 días.

Si bien Rivas entró a la alineación por la suspensión de Can Keleş, lo cierto es que el catracho no desentonó en el equipo.

Rigo Rivas jugó 67 minutos para los de Kocaeli ante Rizespor que no pudieron romper la paridad y empataron 1-1.

El regreso de Rivas a la actividad es una buena noticia para Rueda Rivera que podrá contar con un nuevo legionario si decide apostar por él.

Caber recordar que “Bambino Rivas” fue convocado por el DT de Honduras para la Copa Oro pero no asistió por una lesión sufrida en los días previos.

El próximo partido de Kocaelispor y Rigoberto Rivas será el lunes 29 en la visita ante Besiktas.

Será ese el último partido en el que participe el extremo derecho en caso de ser convocado para los partidos ante Costa Rica y Haití.