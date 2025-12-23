Se le escapó a Jafet Soto: salió campeón con Diriangén, fue figura con Giacone y jugará en un rival directo de Herediano

El Club Sport Herediano atraviesa semanas de reconstrucción tras un Apertura 2025 muy por debajo de las expectativas, en el que quedó fuera de los playoffs y obligó a la dirigencia a tomar decisiones de fondo. Jafet Soto movió fichas, dejó el banquillo y apostó por un cambio de rumbo con la llegada de un entrenador que venía de ganar y convencer fuera del país.

El Team confirmó la contratación de José Giacone, técnico argentino que arribó a Costa Rica tras consagrarse campeón con el Diriangén FC de Nicaragua, un equipo que no solo levantó el título local, sino que mostró un fútbol competitivo también en el plano internacional. La expectativa en Heredia era clara: replicar ese éxito y, de paso, intentar atraer a algunas de las figuras que brillaron bajo su mando.

Sin embargo, uno de esos nombres importantes se le escapó a Jafet Soto, que lo había sondeado, y terminó reforzando a un rival directo del campeonato nacional. Se trata de un atacante que fue clave en el equipo campeón de Giacone y que ya tomó otro rumbo en Costa Rica.

¿Cuál es el fichaje que se le escapó a Jafet Soto?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el delantero paraguayo Renzo Carballo será nuevo jugador de Puntarenas FC. El futbolista de 29 años llega procedente del Diriangén y únicamente resta que supere las pruebas médicas para firmar su contrato con el conjunto chuchequero.

Carballo fue una de las grandes figuras del Diriangén campeón. En el Apertura 2025 disputó 14 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió tres asistencias, mientras que en la Copa Centroamericana jugó cuatro encuentros y anotó dos tantos más, convirtiéndose en un jugador determinante en el esquema de Giacone.

En Herediano veían con buenos ojos la posibilidad de sumarlo como refuerzo ofensivo para el 2026, especialmente por su conocimiento del sistema del nuevo entrenador. No obstante, Puntarenas se movió con rapidez y terminó ganando la pulseada, asegurando a un delantero probado en la región.

Así, mientras el Team comienza una nueva etapa con Giacone al mando, uno de los jugadores que mejor rindió con él no vestirá de rojiamarillo, sino que reforzará a un rival directo en la Liga Promerica, dejando la sensación de una oportunidad perdida para Jafet Soto en este mercado.