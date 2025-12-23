Es tendencia:
Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia: “Nuevas páginas de gloria”

Olimpia ha comenzado a renovar el equipo de cara al Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y Concachampions 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel tiene su primer refuerzo en Olimpia.
Eduardo Espinel tiene su primer refuerzo en Olimpia.

Olimpia anunció la renovación de Eduardo Espinel por un año y el club se aseguró técnico para el resto de 2026. La idea es mantener la base que le ha dado tanto al León en el último tiempo.

Ya con Espinel en el barco, el Olimpia ha decidido también renovar a una de sus grandes figuras en el ataque.

Olimpia estremece el mercado de fichajes con el anuncio que nadie vio venir para la Concachampions 2026

El León extendió el contrato de Yustin Arboleda hasta diciembre de 2026:“¡Por más goles y más triunfos juntos, mi So!”

Comunicado oficial Yustin Arboleda

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del delantero Yustin Arboleda Buenaños, quien continuará defendiendo los colores del Rey de Copas.

Yustin se ha consolidado como un jugador histórico dentro de la institución, convirtiéndose en el séptimo máximo goleador en la historia del Club Olimpia Deportivo y el tercer máximo goleador entre los futbolistas extranjeros que han militado en el club, reflejo de su constancia, compromiso y capacidad goleadora a lo largo de las temporadas.

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

Su renovación responde a la confianza del club en su experiencia, liderazgo y aporte deportivo, elementos clave para mantener una plantilla competitiva y continuar luchando por los objetivos trazados.

El Club Olimpia Deportivo agradece a Yustin Arboleda por su profesionalismo y entrega, y se congratula de seguir escribiendo juntos nuevas páginas de gloria en la historia del club.

Tweet placeholder
