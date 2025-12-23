Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

La selección de Honduras ha tenido un giro inesperado para 2026 y desde Argentina confirman la noticia que golpea a la Bicolor.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
La Argentina de Lionel Messi tenía programado un amistoso contra Honduras.
La Argentina de Lionel Messi tenía programado un amistoso contra Honduras.

La actual campeona del mundo, Argentina, tenía un amistoso en el radar contra la selección de Honduras antes del Mundial 2026, pero todo ha dado un giro inesperado.

Desde Argentina, Gastón Edul, reconocido periodista ha informado en el canal de Kick del streamer Davoo Xeneize que ese partido ya no va y la albiceleste enfrentará a otra selección de Concacaf.

El único de Centroamérica: FIFA le confirma a Honduras una noticia poco feliz para cerrar el 2025

ver también

El único de Centroamérica: FIFA le confirma a Honduras una noticia poco feliz para cerrar el 2025

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador. El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”, reveló Edul.

El puesto de Honduras lo toma El Salvador, que aún se mantiene siendo dirigida por el colombiano Bolillo Gómez.

De concretarse el amistoso, será la cuarta que ES enfrenta a Argentina. El primer antecedente data del Mundial de España 1982, mientras que los otros cruces se dieron en partidos amistosos. En todos los casos, el balance ha sido favorable para la albiceleste.

Recordemos que Argentina forma parte del Grupo J con Austria, Argelia y Jordania, por lo que quiere llegar de la mejor forma para no tener sorpresas.

Publicidad

El Salvador se estaría quedando con la oportunidad de enfrentarse a los campeones del mundo por encima de Honduras.

Olimpia estremece el mercado de fichajes con el anuncio que nadie vio venir para la Concachampions 2026

ver también

Olimpia estremece el mercado de fichajes con el anuncio que nadie vio venir para la Concachampions 2026

¿Por qué motivo Honduras pierde el amistoso ante Argentina?

Todo indicaría que es por la falta de técnico, ya que Reinaldo Rueda fue despedido tras no clasificar a la Copa del Mundo.

Publicidad

La Federación de Fútbol de Honduras tiene una carpeta con más de 25 nombres, pero aún no toman una decisión y quieren hacerlo hasta 2026. Lo más seguro es que se monte un interinato.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cerca del Mundial 2026: FIFA llama a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua
Mundial 2026

Cerca del Mundial 2026: FIFA llama a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador
Fútbol Internacional

The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador

¿A qué hora y dónde ver hoy la entrega de los premios The Best 2025?
Fútbol Internacional

¿A qué hora y dónde ver hoy la entrega de los premios The Best 2025?

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia "detalles finales"
Deportivo Saprissa

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia "detalles finales"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo