La Argentina de Messi golpea a Honduras previo al Mundial 2026 y la selección de Concacaf que fue beneficiada

La actual campeona del mundo, Argentina, tenía un amistoso en el radar contra la selección de Honduras antes del Mundial 2026, pero todo ha dado un giro inesperado.

Desde Argentina, Gastón Edul, reconocido periodista ha informado en el canal de Kick del streamer Davoo Xeneize que ese partido ya no va y la albiceleste enfrentará a otra selección de Concacaf.

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador. El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”, reveló Edul.

El puesto de Honduras lo toma El Salvador, que aún se mantiene siendo dirigida por el colombiano Bolillo Gómez.

De concretarse el amistoso, será la cuarta que ES enfrenta a Argentina. El primer antecedente data del Mundial de España 1982, mientras que los otros cruces se dieron en partidos amistosos. En todos los casos, el balance ha sido favorable para la albiceleste.

Recordemos que Argentina forma parte del Grupo J con Austria, Argelia y Jordania, por lo que quiere llegar de la mejor forma para no tener sorpresas.

El Salvador se estaría quedando con la oportunidad de enfrentarse a los campeones del mundo por encima de Honduras.

¿Por qué motivo Honduras pierde el amistoso ante Argentina?

Todo indicaría que es por la falta de técnico, ya que Reinaldo Rueda fue despedido tras no clasificar a la Copa del Mundo.

La Federación de Fútbol de Honduras tiene una carpeta con más de 25 nombres, pero aún no toman una decisión y quieren hacerlo hasta 2026. Lo más seguro es que se monte un interinato.

