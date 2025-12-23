Saprissa insistió otra vez: desde Tibás retomaron las gestiones por el fichaje más anhelado por los morados y esta fue la respuesta

El Deportivo Saprissa vive un momento de análisis profundo tras cerrar otro semestre sin títulos y con una realidad económica que obliga a medir cada movimiento en el mercado de fichajes. En Tibás saben que el plantel necesita jerarquía en ataque, pero también tienen claro que no pueden cometer errores financieros que comprometan el futuro del club.

Con ese panorama, la dirigencia morada volvió a tocar una puerta que ya conocía. Un nombre que desde hace tiempo despierta ilusión en la afición y que ha sido señalado internamente como un refuerzo ideal para potenciar el frente ofensivo volvió a aparecer en la agenda saprissista.

¿Cuál es el futbolista que fue a buscar Saprissa?

Según confirmó Josué Quesada, Saprissa retomó las consultas por Jorge Benguché, delantero hondureño que pertenece al Olimpia. La intención fue clara: conocer si existía alguna posibilidad real de negociar su llegada en este mercado. Sin embargo, la respuesta desde Tegucigalpa fue contundente.

¿Qué respuesta recibió Saprissa?

Desde Olimpia dejaron en claro que el precio del atacante está fuera del alcance económico de Saprissa, lo que prácticamente enfría cualquier opción de avanzar en la negociación. En Tibás reconocen que, bajo las condiciones actuales, es imposible competir por una cifra de ese nivel.

Benguché viene de un Apertura 2025 sólido, en el que disputó 14 partidos y anotó seis goles, números que explican por qué es uno de los atacantes más cotizados de Centroamérica y por qué Olimpia no está dispuesto a facilitar su salida.

Publicidad

Publicidad

ver también Decisión tomada en Saprissa: desde Tibás confirman el futbolista por el que harán una fuerte apuesta en el 2026

Así, aunque Saprissa volvió a insistir por el fichaje que más ilusión genera entre los morados, la realidad del mercado volvió a imponer un freno. En Tibás deberán seguir explorando alternativas más viables, mientras el anhelo por Benguché queda, una vez más, en pausa.