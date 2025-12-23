Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón del Apertura 2025 en la Liga Nacional de Honduras

Motagua mostró deportividad y fue hasta San Pedro Sula a jugarle a Real España a pesar de que ya estaban eliminados del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Con un gol de “Zapatilla” Mejía, los Azules empataron el partido en los minutos finales e igualaron 1-1, eso elimina a La Máquina que necesitaba ganar para seguir con aspiraciones.

Motagua da a Olimpia la ayuda que más necesitaba

Con el triunfo Azul, Olimpia se cita ante Marathón en la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El León va por el bicampeonato, mientras que los verdolagolas por la décima Copa. Buscan celebrar un título en su centenario y dedicárselo a Orinson Amaya, presidente que hace pocos días falleció de forma repentina.

¿Cuándo serán las finales en Honduras?

El partido de ida se disputará en San Pedro Sula, casa del Marathón, en una fecha que apunta a realizarse el sábado 3 o domingo 4 de enero.

La final de vuelta entonces se daría entre el 10 y 11 de enero, fecha en que Honduras conocerá a su nuevo monarca.

