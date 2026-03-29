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Con bajas confirmadas: el sorpresivo 11 que prepara José Francisco Molina para el Honduras vs. Perú

La Selección de Honduras tendrá bajas confirmadas y obliga a José Francisco Molina a configurar su 11 titular para el amistoso ante Perú.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina prepara el amistoso ante Perú del próximo martes 31 de marzo. Foto: FFH.
José Francisco Molina prepara el amistoso ante Perú del próximo martes 31 de marzo. Foto: FFH.

José Francisco Molina se prepara para su debut en el banquillo de la Selección de Honduras el próximo martes 31 de marzo ante Perú en el estadio Ontime Butarque, en Leganés, España.

Las bajas confirmadas de Denil Maldonado y Jorge Álvarez, ambos por cuestiones familiares, obliga a Molina a reconfigurar su 11 titular ya que ambos pintaban para ser titulares ante los sudamericanos.

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Ante la ausencia de Maldonado en la central, el jugador que se perfila para ocupar su puesto es Giancarlo Sacaza de Motagua, quien destaca por su buen juego aéreo y solvencia en la recuperación del balón.

Mientras en la media cancha, aparecerían Deiby Flores y Kervin Arriaga, acompañados por Alejandro Reyes, que tomaría el rol de creativo en esa zona.

En la zona alta, no se modificaría: Luis Palma, Jorge Benguché y Dereck Moncada serían los elegidos.

En el caso de Palma y Moncada, cuando Honduras no tenga la posesión del balón, bajarán para ayudar a los laterales, convirtiéndose en un 4-5-1 y en 4-3-3 cuando sea ataque.

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El juego está programado para las 12 del mediodía, hora de Honduras. Los peruanos llegarán tocados tras la derrota 2-0 ante Senegal.

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El posible 11 titular de Honduras

Portero: Edrick Menjívar

Defensas: Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Julián Martínez, Joseph Rosales

Mediocampistas: Kervin Arriaga, Deiby Flores y Alejandro Reyes.

Delanteros: Luis Palma, Dereck Moncada y Jorge Benguché.

El posible 11 de Perú

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López

Mediocampistas: Erick Noriefa, Yoshimar Youtún y André Carillo

Delanteros: Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Ale Varela.

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