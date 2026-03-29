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Honduras vs Perú: qué canales transmitirán por TV y streaming el partido amistoso en Centroamérica y USA

Honduras juega su primer partido bajo el mando de José Francisco Molina y por estos canales se transmitirá el juego.

José Rodas

Por José Rodas

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Honduras enfrentará a Perú el martes 31 de marzo en España.
Honduras enfrentará a Perú el martes 31 de marzo en España.

Luego del debut de Mano Menezes con Perú en la derrota 2-0 ante Senegal, Honduras se prepara para el primer partido de su técnico, José Francisco Molina. El encuentro está pactado para las 12:00 del mediodía, hora catracha, en el estadio Municipal de Butarque, en España.

Molina tendrá la oportunidad de ver a sus jugadores por primera vez en el campo y buscará ir formando su mejor versión para el proceso rumbo al Mundial 2030.

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Muchos aficionados que desean ver el partido por televisión se han estado preguntando en qué canal se transmitirá, y aquí te traemos la lista de los canales autorizados.

¿Dónde VER por TV el partido amistoso entre Honduras y Perú?

En Honduras, la transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y Canal 8, este último es un canal del gobierno.

En Perú, será transmitido por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.

En USA la transmisión se podrá ver por el canal Deportes TVC de paga y también por la plataforma de streaming Fubo TV

¿A qué hora es el Honduras vs. Perú?

El partido está programado para las 12:00 del mediodía en Honduras (1:00 P.M. en Perú). Aquí te dejamos las horas en Centroamérica y Sudamérica para que puedas ver el juego:

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  • Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 P.M.
  • Bolivia, Venezuela: 2:00 P.M.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3:00 P.M.
  • México: 12:00 MD
  • Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 1:00 P.M.
  • Estados Unidos (ET): 2:00 P.M.
  • España: 5:00 P.M.

Datos clave:

  • Perú quiere recomponer su rumbo luego de la derrota 2-0 frente a Senegal.
  • Honduras tendrá el debut de José Francisco Molina como entrenador.
  • El encuentro internacional se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Butarque, en España.
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