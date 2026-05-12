Antes de ser fichado por U Craiova, que le desembolsó 1 millón de euros a Alajuelense, Carlos Mora pudo haber jugado en este reconocido club de Europa.

Carlos Mora es uno de los legionarios costarricenses con mejor presente en Europa. Con su equipo, Universitatea Craiova, está primero en la Liga I con 64 puntos y rozando el título a falta de dos jornadas para que termine el certamen. Además, este miércoles podría ganar la Copa de Rumania si doblega a U Cluj en la gran final.

Desde que llegó a la “U” en junio de 2024 procedente de Liga Deportiva Alajuelense, protagonizando uno de los traspasos más caros en la historia del club, el extremo reconvertido en carrilero está ofreciendo su mejor rendimiento. Lleva de momento 5 goles y 6 asistencias en 41 partidos, contando el torneo local, la Copa y la UEFA Conference League.

Polémica en Rumania por Carlos Mora y su no llegada a Steaua de Bucarest

A raíz del buen rendimiento de Mora, que lo tiene en boca de todos en el fútbol rumano, su representante, Mihăiţă Pleşan, destapó hace algunos días una sorpresiva noticia en diálogo con el medio Fanatik: el seleccionado costarricense fue ofrecido a FC Steaua de Bucarest, la institución más laureada y reconocida del país, y a Rapid Viena de Austria antes de ser fichado por U Craiova.

Sin embargo, Pleşan aclaró que “el FCSB lo tenía en la mesa, propuesto por mí, ¡pero nadie lo miró!”. Esto generó más ruido todavía cuando contó que el nacido hace en Escazú hace 25 años “no tiene cláusula de rescisión, pero ha recibido muy buenas ofertas. Si se marchara por dinero, sería el jugador más caro en su posición. Más de 2,5 millones de euros“.

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La respuesta del Steaua llegó por parte de su presidente, Mihai “Meme” Stoica, quien desmintió que el agente le haya ofrecido a Mora. Pero este subió la apuesta, retrucando: “Él recibió, al igual que otros presidentes de Rumania, varios nombres de jugadores que le envié, como una oportunidad“.

“Lo que Mihai Stoica olvida mencionar es que, si hubiera estado interesado en dar su opinión sobre los jugadores que propuse, futbolistas del calibre de Mora, Maldonado, Florucz o Luis Paradela podrían haber terminado en el FCSB“, metiendo al delantero cubano con presente en Saprissa en la polémica.

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Carlos Mora es una pieza clave en su equipo. (Foto: U Craiova)

Por último, Pleşan afirmó que insistió con el ofrecimiento del ex Alajuelense. “La falta de interés por su parte obviamente me llevó a intentar ponerme en contacto con otras personas dentro del FCSB, a quienes no nombraré por respeto. Por este motivo, quizás el señor Stoica no sea consciente de todas las oportunidades que se le han presentado al equipo que lidera”.

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Mora estuvo cerca de un campeón de Europa

Steaua de Bucarest es reconocido a nivel internacional por la Liga de Campeones de la UEFA (hoy conocido como Champions League) que conquistó en 1986, tras derrotar a Barcelona por penales (2-0) en la final. Aunque no tuvo la misma suerte en la definición de la Copa Intercontinental de ese año, pues River Plate le ganó 1-0.

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En resumen

El agente de Carlos Mora reveló que el extremo costarricense fue ofrecido al Steaua de Bucarest (campeón de Champions en 1986) antes de brillar con el Universitatea Craiova.

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Según su representante, Mora no tiene cláusula de rescisión y su valor de salida superaría los 2,5 millones de euros.

El ex Alajuelense es líder de la liga rumana con el U Craiova y se prepara para disputar la final de la Copa de Rumania este miércoles frente al U Cluj.

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