Uno del Barcelona: Francis Hernández cierra dos refuerzos para la Selección de Honduras que llegan directo de Europa

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández, ya habría cerrado sus primeros dos “fichajes” tras la gira de trabajo que realizó por Europa desde inicios de mayo.

Se trata del delantero de las juveniles del Girona, Welson Jímenez, quien fue visitado por Hernández y por el DT José Francisco Molina que lo convencieron de vestir los colores de La H.

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Así lo dio a conocer el periodista Óscar Funes a través de su cuenta de X en la que también adelantó la decisión de José Alfredo Rodríguezque también jugará para la Selección de Honduras.

Rodríguez es lateral izquierdo y juega para “La Masía” del Barcelona, donde se ha ganado la titularidad y también algunas convocatorias en las menores de la selección de España.

De esta forma, se confirman dos grandes noticias que son el resultado del trabajo realizado por Francis Hernández y José Molina en Europa con miras al futuro del fútbol catracho a nivel de selecciones.

Cabe señalar que ambos futbolistas también eran elegibles para la selección de España.

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Así lo anunciaron

“Confirmado: el juvenil delantero del Girona de España, Welson Jiménez, jugará para la Selección de Honduras. Tiene 17 años y juega con el equipo de la categoría. Es uno de los jugadores a los que visitó el director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández”, escribió Funes en su cuenta de X.

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“Confirmado: el juvenil de la Masía del Barcelona, José Alfredo Rodríguez, jugará para la Selección de Honduras. Tiene 16 años y juega de lateral izquierdo. Es titular en su catogoría con el Barca. Rodríguez ya había sido convocado por España a un torneo UEFA en el pasado, pero ha decidido representar Honduras”, aseguró el comunicador.

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