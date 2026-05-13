Uno de los técnicos que Alajuelense tenía en su lista de candidatos tiene negociaciones muy avanzadas para dirigir al Sporting de Gijón de España, según confirmó la prensa mexicana.

La búsqueda de Liga Deportiva Alajuelense para encontrar al sucesor de Óscar “Machillo” Ramírez acaba de sufrir un duro revés. Nicolás Larcamón, una de las opciones que la directiva rojinegra mantenía en carpeta para asumir el banquillo, se encamina hacia el fútbol europeo.

Según detalló el portal mexicano Súper Deportivo, el estratega argentino tiene conversaciones adelantadas para convertirse en el nuevo director técnico del Sporting de Gijón, equipo que milita en la Segunda División de España.

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El Sporting de Gijón acelera por Larcamón

“Súper Deportivo pudo saber que el equipo […] avanzó en la negociación pues hay coincidencias en el aspecto deportivo“, reportó el medio, confirmando que las charlas entre el entrenador y la directiva asturiana van por muy buen camino.

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El Grupo Orlegi, accionista mayoritario del Sporting, busca un reemplazo inminente ante la futura salida de su actual técnico, Borja Jiménez. El perfil de Larcamón, quien viene de salir de Cruz Azul y fue campeón de Concachampions con el León (donde coincidió con Joel Campbell), es del total agrado de la dirigencia española.

Alajuelense baraja otras opciones

Aunque el inminente acuerdo de Larcamón con el club español lo borra del mapa rojinegro, la realidad es que el sudamericano era solamente una alternativa más dentro de las opciones que evalúa la gerencia deportiva.

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Sin el ex entrenador del León en la ecuación, la Junta Directiva de Alajuelense sigue trabajando con normalidad en la evaluación de otros perfiles internacionales.

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Según la información del periodista Josué Quesada, en la lista de candidatos de la LiGa se mantiene vigente el nombre del español Ismael Rescalvo, que se mantiene sin equipo desde su salida de Barcelona de Ecuador.

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Todo apunta a que Ismael Rescalvo es el gran candidato de Alajuelense para reemplazar a Machillo Ramírez (Getty Images).

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En síntesis

El portal Súper Deportivo reportó que el argentino avanzó en las negociaciones para ser el nuevo DT del Sporting de Gijón ante la próxima salida de Borja Jiménez.

Larcamón era una de las opciones que barajaba la dirigencia manuda para reemplazar a Óscar Ramírez, pero no se trataba de su única carta.

Alajuelense mantiene en carpeta otros perfiles internacionales, como el del español Ismael Rescalvo, para definir al líder de su nuevo proyecto deportivo.