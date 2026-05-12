Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras: Motagua pone orden y es líder

El Motagua de Javier López retomó el camino y se pone a un paso de lograr su boleto a la gran final del Clausura 2026.

Motagua volvió al triunfo y con ello también al liderato del grupo B en las triangulares del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras. Los dirigidos por Javier López derrotaron 0-2 al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

Las Águilas abrieron el marcador a los 21 minutos del encuentro tras un zurdazo de Alejandro Reyes para vencer la portería de Gerson Argueta. El segundo tanto llegó hasta los 51 a través del uruguayo Rodrigo de Olivera.

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Con este triunfo, el Ciclón Azul se ubica en la primera posición de la tabla con cuatro unidades, misma cantidad que posee el Génesis PN que tiene un partido menos y es segundo.

El Ciclón Azul depende de sí mismo para lograr el boleto a la gran final si sacan el triunfo en el próximo duelo cuando cierre las triangulares ante el cuadro canino de Fernando Mira.

Sin embargo, el Génesis PN podría colarse a la final con dos empates en sus próximos dos encuentros. El primero será el viernes ante el Olancho en La Paz y el siguiente en Tegucigalpa el lunes 18 de mayo ante Motagua.

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Así marchan las tablas de las triangulares

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