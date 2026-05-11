La otra joya que Francis Hernández sumaría a la Selección de Honduras tras convencer a Keyrol Figueroa

El trabajo de Francis Hernández en Honduras está teniendo resultados inmediatos y ya hay otra joya que se sumaría al proyecto.

Honduras amaneció con la noticia de que Keyrol Figueroa decidió representar a la selección tras el convencimiento hecho por el director deportivo de la Federación de Fútbol, Francis Hernández.

El delantero del Liverpool hizo oficial su decisión en un emotivo vídeo en el que aparece conversando con su padre Maynor Figueroa en el estadio del Wigan de Inglaterra.

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Pero la dinastía Figueroa llegaría por partida doble a Honduras. Y es que, Francis Hernández también habría convencido a Keyvan Figueroa, hermano menor de Keyrol que actualmente juega para las inferiores del Burnley.

El joven futbolista también estuvo presente en la reunión que sostuvo Hernández y el director técnico de La H, José Francisco Molina.

Debutó en la U-18 del Burnley

Keyvan de 15 años, actualmente se desempeña como defensor izquierdo y se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del club inglés en el que ha ganado múltiples reconocimientos individuales.

A su corta edad, Keyvan posee un 1.84 metros de estatura, lo que le ha permitido jugar para la Sub-18, categoría en la que recientemente debutó ante el Newcastle.

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De izquierda a derecha: Francis Hernández, Maynor Figueroa, Sandra Norales, Keyvan Figueroa, Keyrol Figueroa y José Francisco Molina. Foto: FFH.

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El defensor se posiciona como otra de las joyas más prometedoras de la legión hondureña en el exterior y podría formar parte de las selecciones inferiores de Honduras en las próximas convocatorias.