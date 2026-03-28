La decisión que tomó José Francisco Molina luego de que Jorge Álvarez saliera de la convocatoria de Honduras

Impensada baja la que sufrió la Selección de Honduras este sábado 28 de marzo. José Francisco Molina perdió a uno de sus jugadores y tuvo que hacer una modificación en la convocatoria.

Jorge Álvarez tuvo que regresar a Honduras para atender una emergencia familiar, y esa es la razón principal que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) explica en su comunicado.

ver también FIFA ya lo confirmó: Honduras está en el centro de la definición por un lugar en el Mundial 2026

Comunicado: Jorge Álvarez queda fuera del partido contra Perú

La Federación de Fútbol de Honduras informa que el seleccionado nacional Jorge Álvarez ha sido autorizado por el cuerpo técnico para ausentarse de la concentración de la Selección Nacional en España debido a una emergencia familiar.

En línea con los principios institucionales y el acompañamiento integral a nuestros futbolistas, el cuerpo técnico ha brindado el respaldo correspondiente al jugador, comprendiendo la importancia de atender este tipo de situaciones personales.

Tweet placeholder

En el plano deportivo, la Selección Nacional continúa con su planificación de trabajo en Segovia, manteniendo la intensidad y el enfoque competitivo en cada jornada de entrenamiento, como parte de su preparación para el compromiso ante Perú.

Publicidad

Publicidad

La Federación de Fútbol de Honduras reitera su compromiso con el bienestar de sus seleccionados, fortaleciendo una cultura basada en el respeto, la responsabilidad y el sentido de pertenencia que distingue a la Bicolor.

ver también Ya es oficial: Motagua recibe la noticia que tanto esperaba desde la Selección de Honduras

José Francisco Molina toma decisión tras la baja de Jorge Álvarez

El entrenador español, ante la baja del volante de Olimpia, y por la cercanía del partido contra Perú, decidió no convocar a nadie más. Esta es una determinación poco usual, ya que los técnicos suelen convocar un reemplazo.

Publicidad

Fútbol Centroamérica se contactó con colegas en España, quienes confirmaron que Honduras se quedará con 25 jugadores en la plantilla para enfrentar a Perú el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, en España.