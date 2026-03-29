“La prioridad”: José Francisco Molina sacude a los jugadores de Honduras con la nueva realidad que no esperaban

Cada vez queda menos para el debut de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras. El primer partido para el español será el martes 31 de marzo ante Perú, en el Estadio Municipal de Butarque, en España.

Molina ha logrado hacer olvidar a Reinaldo Rueda, y con su nueva metodología ha conseguido que los propios jugadores hablen bien de sus primeros días de trabajo. Incluso, los ha sacudido sin darles días de descanso.

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Óscar Funes, periodista de Tigo Sports, ha contado la realidad que viven los jugadores de Honduras bajo el mando de Molina, quien tiene una prioridad clara: que aprendan su idea.

José Francisco Molina no está para días libres

El español ha puesto a trabajar a sus futbolistas y quiere que lleguen afinados para el debut contra Perú.

“El Cuerpo Técnico de la Selección de Honduras no dará días libres durante la concentración aquí en España. No quieren perder tiempo.”

Y agregó: “La prioridad del DT Molina en estos primeros días es trasladar su idea de juego, mostrar conceptos tácticos y que los jugadores se vayan acostumbrando a la metodología del entrenamiento. Conocerlos y que ellos lo conozcan a él y a su CT. Establecer el once para jugar contra Perú será después, más cerca del día del partido.”

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Uno de los primeros cambios que ha implementado Molina es trabajar mucho con la pelota, algo que no se estaba acostumbrado a hacer en Honduras durante gestiones anteriores.

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