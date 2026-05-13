Atención, Alajuelense: Joel Campbell recibe la respuesta final de Comunicaciones tras ser ofrecido al Fantasma Figueroa

Marco Antonio Figueroa fue tajante cuando le acercaron el nombre de Joel Campbell para reforzar a los Cremas de cara al Apertura 2026.

La situación de Joel Campbell en el mercado de fichajes se sigue complejizando. En este momento, el futbolista de 33 años es agente libre. Su contrato con Liga Deportiva Alajuelense finalizó y la directiva no tendría intenciones de renovarlo, a menos que el próximo entrenador desee contar con él.

Recién ahí se sentarían a negociar: “Sería una charla nueva, una negociación nueva y unas condiciones nuevas”, aclaró el gerente deportivo del club, Carlos Vela. Por lo que no se trata de una posibilidad concreta. Para colmo, se confirmó que Sporting FC tampoco está interesado en Campbell, sumándose a Herediano.

Frente a este panorama tan cuesta arriba en el fútbol tico, se barajaba a Comunicaciones como un posible destino en el extranjero. Se rumoreó que el equipo guatemalteco estaba interesado en el tres veces mundialista con Costa Rica. Y así lo era, hasta que su entrenador, Marco Antonio Figueroa, le cerró las puertas.

Comunicaciones descarta fichar a Joel Campbell

Este miércoles, el periodista Josué Quesada leyó la información que le pasó su colega, José Alberto Montenegro (Tigo Sports), durante el programa Teléfono Rojo. Y en la cual le confirma que Joel Campbell no se convertirá en nuevo jugador de los Cremas.

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“Él habló con un directivo de Comunicaciones y que le preguntó si quieren a Campbell, por los rumores. Dice que le respondió lo siguiente: ‘Le presentamos el nombre al Fantasma Figueroa y nos dijo que no, que tiene otras opciones como prioridad y ninguna de ellas es Campbell’“, contó Quesada.

Cartaginés no le cierra las puertas

Siempre y cuando las pretensiones económicas del ex Arsenal se ajusten a la realidad de Club Sport Cartaginés, su presidente, Leonardo Vargas, ve con buenos ojos la llegada del experimentado atacante, que en Clausura 2026 aportó un gol y dos asistencias en doce apariciones.

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Joel Campbell tenía un salario muy elevado en Alajuelense. (Foto: José Cordero / La Teja)

“El inte­rés en un juga­dor de la tra­yec­to­ria de Joel siempre puede exis­tir. Ahora, habría que ana­li­zar las con­di­cio­nes eco­nó­mi­cas para ver posi­bi­li­da­des”, le comentó el jerarca de los blanquiazules a La Nación.

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Datos clave

El DT de Comunicaciones, Marco Antonio Figueroa, rechazó el fichaje de Joel Campbell tras ser ofrecido por la directiva.

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Tras finalizar su contrato con Alajuelense y ser descartado por Sporting FC y Herediano, el mundialista tico sigue buscando equipo para el próximo semestre.

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