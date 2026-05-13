La razón por la que Comunicaciones no jugará el nuevo torneo que se organizará en Guatemala

La nueva Supercopa Bantrab ya es una realidad y promete convertirse en uno de los torneos más atractivos del fútbol guatemalteco. La competición reunirá a 16 equipos de las distintas ligas federadas del país, tomando en cuenta los méritos deportivos obtenidos durante la temporada 2025-2026 deGuatemala, en un campeonato que buscará premiar el rendimiento y fomentar el crecimiento institucional.

ver también Comunicaciones tomará una decisión con respecto al futuro del Fantasma Figueroa

El certamen contará con representación de la Liga Bantrab, Primera División, Segunda División y Tercera División, con cuatro clubes clasificados por cada categoría. Los boletos fueron otorgados a campeones y subcampeones de los respectivos torneos y, en caso de repetirse equipos, se tomó en cuenta la mejor ubicación en la tabla acumulada.

Los equipos que disputarán la Supercopa Bantrab

Por parte de la Liga Bantrab estarán Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco. En la Primera División participarán San Pedro, Nueva Santa Rosa, Suchitepéquez y Chiquimulilla, mientras que en la Segunda División ya tienen su lugar asegurado Amatitlán, Fraijanes, Poptún y Sayaxché.

En cuanto a la Tercera División, los clasificados confirmados son Club Toros Taxisco y Municipal R-19, mientras aún quedan dos clubes pendientes por definirse. Bantrab realizará próximamente una conferencia de prensa para oficializar todos los detalles del torneo, incluyendo el formato de competencia, calendario y el premio destinado al campeón.

De manera preliminar, la competición se disputaría en el mes de julio, aunque todavía se trabaja en definir las fechas exactas, tomando en cuenta el arranque del Torneo Apertura 2026. Además, uno de los principales objetivos del certamen es que el premio tenga un impacto en el desarrollo institucional, principalmente en infraestructura y fortalecimiento deportivo de los clubes participantes.

Comunicaciones queda fuera y aumenta la crisis

La ausencia que más llama la atención es la de Comunicaciones, uno de los clubes más grandes del país, que quedó fuera de la Supercopa por no cumplir con los méritos deportivos necesarios. El equipo albo no logró disputar ninguna final en la temporada y tampoco destacó en la tabla acumulada, donde incluso estuvo comprometido en la pelea por evitar el descenso.

Publicidad

Publicidad

ver también El Fantasma Figueroa con doble fracaso en Comunicaciones tras ser superado por Xelajú

Este nuevo golpe profundiza la crisis deportiva del club y deja aún más cuestionado el trabajo de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien cerró un semestre marcado por las polémicas, la irregularidad y los malos resultados. Mientras otros equipos celebran su clasificación a nuevos torneos, en Comunicaciones continúa creciendo la presión por tomar decisiones importantes de cara al futuro inmediato.