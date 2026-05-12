Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Acá el video: la terrible lesión que sufrió Romario Da Silva que impacta a todo Motagua

La lesión del futbolista brasileño dejó consternados a todos sus compañeros que no podían creer lo que le ocurrió en plena disputa del balón.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Romario Da Silva fue atendido por paramédicos tras su terrible lesión. Foto: Deportes TVC.
Romario Da Silva fue atendido por paramédicos tras su terrible lesión. Foto: Deportes TVC.

El futbolista de Motagua Romario Da Silva dejó una de las imágenes más impactantes del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras tras sufrir una lesión que lo alejará del fútbol por varios meses.

Se jugaba el minuto 58 del encuentro cuando “Machuca” Ramírez iba al ataque con Los Potros, pero recibió la carga de Romario Da Silva, quien en la disputa del balón sufrió la terrible lesión.

Amarini Villatoro conoce la decisión final de Marcelo Pereira en Cartaginés para el Apertura 2026 en Costa Rica

ver también

Amarini Villatoro conoce la decisión final de Marcelo Pereira en Cartaginés para el Apertura 2026 en Costa Rica

Los reportes preliminares de Deportes TVC señalan que el jugador sufrió una fractura expuesta, es decir que, el hueso atravesó la piel del futbolista.

El impactante momento dejó consternados a sus compañeros y colegas, quienes no podían creer lo que le ocurrió al jugador sudamericano que inmediatamente fue atendido por los paramédicos y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Por el impacto de la situación, Rodrigo de Olivera se vio fuertemente afectado e incluso llegó hasta las lágrimas, por lo que Javier López se acercó para brindarle consuelo.

Advertimos que las imágenes son sensibles.

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

ver también

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras
Honduras

Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza
Honduras

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

Maynor Sigüenza, el hondureño que busca romper el mercado de fichajes con su agencia de representación
Honduras

Maynor Sigüenza, el hondureño que busca romper el mercado de fichajes con su agencia de representación

Motagua se ilusiona tras vencer a Olancho FC: goles, resumen y terrible lesión de Romário
Honduras

Motagua se ilusiona tras vencer a Olancho FC: goles, resumen y terrible lesión de Romário

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo