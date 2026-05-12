Acá el video: la terrible lesión que sufrió Romario Da Silva que impacta a todo Motagua

La lesión del futbolista brasileño dejó consternados a todos sus compañeros que no podían creer lo que le ocurrió en plena disputa del balón.

El futbolista de Motagua Romario Da Silva dejó una de las imágenes más impactantes del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras tras sufrir una lesión que lo alejará del fútbol por varios meses.

Se jugaba el minuto 58 del encuentro cuando “Machuca” Ramírez iba al ataque con Los Potros, pero recibió la carga de Romario Da Silva, quien en la disputa del balón sufrió la terrible lesión.

ver también Amarini Villatoro conoce la decisión final de Marcelo Pereira en Cartaginés para el Apertura 2026 en Costa Rica

Los reportes preliminares de Deportes TVC señalan que el jugador sufrió una fractura expuesta, es decir que, el hueso atravesó la piel del futbolista.

El impactante momento dejó consternados a sus compañeros y colegas, quienes no podían creer lo que le ocurrió al jugador sudamericano que inmediatamente fue atendido por los paramédicos y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Por el impacto de la situación, Rodrigo de Olivera se vio fuertemente afectado e incluso llegó hasta las lágrimas, por lo que Javier López se acercó para brindarle consuelo.

Advertimos que las imágenes son sensibles.

ver también Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

Tweet placeholder

Publicidad