Saturnino Cardozo renovó con Liberia: el campeón con Alajuelense que tiene en la mira como primer fichaje

Después de haber coquetado con Alajuelense, Saturnino Cardozo renovó con Liberia y quiere a un ex manudo en este mercado.

La novela entre Saturnino Cardozo y Liga Deportiva Alajuelense finalmente llegó a su fin, pero no como muchos imaginaban. Después de semanas donde su nombre sonó con fuerza para asumir el banquillo manudo, el paraguayo tomó una decisión clara: seguir en Municipal Liberia.

La información fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien aseguró que el acuerdo ya está completamente cerrado. “José Saturnino Cardozo renovó su contrato con el Municipal Liberia por un año. Todo firmado y listo”, detalló.

¿Quién es el ex Alajuelense que quiere Saturnino Cardozo?

Pero lejos de quedarse quieto, el paraguayo ya empezó a moverse en el mercado. Y hay un nombre que aparece como prioridad absoluta para reforzar el equipo. Se trata de Suhander Zúñiga, quien recientemente quedó libre tras su salida de Club Sport Cartaginés.

El atacante no es un nombre cualquiera. Durante su paso por Alajuelense formó parte de un equipo que logró títulos importantes, como la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 y la Copa de Costa Rica 2023-2024, lo que le da un perfil competitivo que encaja perfectamente con lo que busca Cardozo.

Saturnino Cardozo quiere fichar a Suhander. (Foto: Cartaginés)

Sin embargo, la renovación no llega en un contexto sencillo. Porque mientras el técnico definía su futuro en medio del interés rojinegro, el plantel de Liberia comenzó a desarmarse pieza por pieza.

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Todas las bajas en Liberia

El club pampero sufrió una importante salida de futbolistas en las últimas semanas. Nombres como Joaquín Alonso Hernández, Daniel Chacón —quien regresará a Alajuelense—, Waylon Francis, Lorenzo Orellano, Fernando Lesme y Yoserth Hernández ya no seguirán en el equipo.

El escenario obliga a Cardozo a iniciar prácticamente desde cero un nuevo proyecto, algo que no estaba en los planes cuando comenzó a sonar para salir del club.

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En Liberia consideran que su llegada sería un golpe fuerte para empezar a reconstruir el plantel y mantener la competitividad que el equipo mostró en los últimos torneos.

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Además, el paraguayo ya demostró que sabe potenciar futbolistas en este tipo de contextos. Lo hizo con varios jóvenes que terminaron destacando en el Clausura 2026 y que hoy son pretendidos por otros clubes del país.

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