Mientras Alajuelense se apura por Saturnino Cardozo, Pablo Izaguirre le pone nombre y apellido a su DT ideal: “Es muy querido”

Tras la salida del Machillo Ramírez, Alajuelense continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador. Pablo Izaguirre ya tiene un candidato ideal. Descubre de quién se trata.

Alajuelense continúa moviéndose para definir a su nuevo entrenador, luego del fracaso vivido en el Torneo Clausura 2026 bajo el mando del Machillo Ramírez, donde el equipo ni siquiera logró clasificar a las semifinales.

Una voz autorizada en el entorno rojinegro, como la de Pablo Izaguirre, señaló varios de los problemas que atraviesa la institución y además mencionó a Andrés Carevic como el técnico ideal para asumir el banquillo manudo. Esto, pese a que el principal candidato sobre la mesa sería Saturnino Cardozo.

“Si me preguntas cuál es el técnico que reúne todas las condiciones que Alajuelense necesita, para mí es Carevic. Porque ya estuvo en el equipo, sabe lo que es la presión, dejó una buena imagen en la Liga y es muy querido”, comentó Pablo Izaguirre durante el programa La Mesa de los 10.

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Los títulos que ganó Andrés Carevic con Alajuelense

Andrés Carevic, quien ahora está al mando del Sporting, dejó una huella importante durante su paso por Alajuelense gracias a los títulos que consiguió al frente del equipo.

El técnico argentino logró darle estabilidad y protagonismo a la Liga tanto en competiciones nacionales como internacionales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más recordados por la afición manuda. Sus títulos fueron:

• Primera División de Costa Rica (2020).

• Liga Concacaf (2021).

• Torneo de Copa de Costa Rica (2023).

• Copa Centroamericana de Concacaf (2023).

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Andrés Carevic al mando de Alajuelense

Pablo Izaguirre señala la falta de confianza en técnicos ticos en Alajuelense

Pablo Izaguirre considera que en Alajuelense no se les está dando la confianza necesaria a los exjugadores ni a los entrenadores costarricenses para asumir un proyecto importante.

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Según su visión, la dirigencia rojinegra estaría inclinándose nuevamente por un técnico extranjero.

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“Yo siento que la Liga irá por un DT extranjero, porque tengo la percepción de que los directivos de Alajuelense y en el CAR no confían en los exjugadores ni en los entrenadores ticos; no existe esa confianza”, sentenció Izaguirre en La Mesa de los 10.

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