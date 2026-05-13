“Lo vamos a hacer”: Erick Lonnis anticipa la sanción de Saprissa para Gerald Taylor tras su expulsión ante Herediano

Luego de que Hernán Medford adelantará que va a retarlo en el camerino, Lonnis se sumó para contar que Saprissa también le prepara algo a Gerald Taylor.

La victoria de Deportivo Saprissa ante Club Sport Herediano en la final de ida dejó sensaciones encontradas en Tibás. Por un lado, el equipo logró sostener un 2-1 clave en la serie. Por el otro, la expulsión de Gerald Taylor volvió a encender una alarma interna que ya no se puede ignorar.

El defensor vio la tarjeta roja tras un gesto innecesario en pleno partido, una acción que puso en riesgo el resultado y obligó al equipo a resistir con un hombre menos en un tramo decisivo del encuentro. Más allá de que vencieron a Herediano, Saprissa sufrió y la jugada dejó una preocupación clara dentro del club.

Primero fue Hernán Medford quien dejó en claro que el tema no pasaría desapercibido en el camerino. Y ahora se sumó una voz todavía más fuerte dentro de la estructura institucional: Erick Lonnis.

¿Qué dijo Lonnis sobre la expulsión de Gerald Taylor?

El referente morado habló tras el partido y, sin esquivar el tema, dejó una postura contundente sobre lo que viene para el futbolista. “Podemos tomar las medidas del caso y lo vamos a hacer para intentar que eso no se repita”, afirmó, dejando claro que habrá consecuencias internas.

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Lonnis, sin embargo, también buscó contextualizar la situación. “Son seres humanos, no son computadoras que uno pueda programar. Uno tiene sus límites, las circunstancias del partido, los impulsos, son cosas que no siempre se pueden controlar”, explicó.

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Aun así, el mensaje institucional fue firme. “Eso no significa que lo aprobemos, bajo ninguna circunstancia”, remarcó, marcando una línea clara sobre la postura del club frente a este tipo de comportamientos.

El análisis del dirigente fue más allá del hecho puntual y apuntó directamente a un problema que Saprissa reconoce como recurrente. “Si no entendemos que tenemos un problema, ese problema va a ser recurrente”, señaló, en una frase que dejó en evidencia que el club no ve lo ocurrido como un caso aislado.

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Incluso, Lonnis reveló que este tipo de situaciones ya forma parte de los criterios internos a la hora de armar el plantel. “La metodología de escogencia de jugadores y entrenadores incluye esas cosas, porque ahora no se pueden dar ventajas”, explicó.

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La declaración no solo apunta a Taylor, sino a una política más amplia dentro de la institución, que busca evitar errores que puedan costar caro en instancias decisivas.

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En lo inmediato, la expulsión deja a Saprissa con una baja sensible para la vuelta, en un partido donde Herediano seguramente buscará aprovechar cualquier debilidad.

Pero más allá del impacto deportivo, el club parece decidido a tomar el control de una situación que ya se repitió en distintos momentos del torneo. Puertas adentro también se libra otra batalla: la de corregir comportamientos que pueden definir campeonatos.

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